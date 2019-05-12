ЧМ 2019: рижское «Динамо» - бренд, без которого невозможен хоккей в Латвии

Главный показатель выступления рижского «Динамо» - статистика посещаемости домашних матчей. Более 7000 зрителей в среднем смотрят игру. А это десятый показатель во всей лиге. Действительно, сегодня латвийский хоккей трудно представить без этой команды. Рижское «Динамо» - бренд Латвии.

Что представляет рижское «Динамо»?

Если говорить о бюджете, то по словам главы совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса, то он составляет более 10 миллионов евро. Приблизительно половина из них уходит на зарплаты игроков, а остальные финансы – перелеты, гостиницы и иные расходы.

«Если мы зарабатываем за сезон два миллиона у.е, то я рад. Естественно, что в остальном нам помогают спонсоры. Я уверен, что сегодня просто нельзя представить латвийский хоккей без рижской команды «Динамо». Наша команда – профессиональная организация. Очки, голы, секунды, победы – это вопросы к тренерскому штабу. Я хочу думать глобальными категориями. Не устаю повторять, что спортивный уровень КХЛ – второй в мире после североамериканской НХЛ. КХЛ – хоккейное международное сообщество, которое помогло хоккею в Латвии стать брендом страны. Кто входит в это международное сообщество – «семью»? Это и Россия, и Финляндия, и Словакия, и Белоруссия, и Казахстан! А теперь уже и Китай! И среди этих государств есть и наша маленькая Латвии. Страна с большими хоккейными традициями! Свою оценку матчей команды «Динамо» лучше пусть дает тренер, но я могу сказать, что предыдущий сезон был успешным. Да, актуальная задача – выступление в Кубке Гагарина – не была решена. Но все еще впереди. Могу сказать определенно, что в рижском «Динамо» очень высокий показатель организации», - прокомментировал глава совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис.

Кстати, а сможет ли латвийская сборная по хоккею претендовать на Кубок Гагарина?

Артис Аболс, тренер сборной Латвии по хоккею: «Невозможного ничего нет. Теоретически, сборная Латвии может претендовать на такую высокую награду. Я не люблю предполагать. Я люблю действовать».