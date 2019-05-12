Президент ФВСР: олимпийский чемпион Манаков умер из-за врачебной халатности

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что причиной смерти олимпийского чемпиона Виктора Манакова стала врачебная халатность.

58-летний велосипедист Виктор Манаков, ставший олимпийским чемпионом в 1980 году в командной гонке преследования, умер в столице в воскресенье, 12 мая, в первой инфекционной больнице города. Екимов считает, что тому виной – халатность врачей, передаёт ТАСС.

«Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения», - заявил Екимов.

Известно, что Манаков будет похоронен в родной Ленинградской области. В Федерации велосипедного спорта заверили, что семье олимпийского чемпиона окажут всю возможную помощь.