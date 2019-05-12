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Президент ФВСР: олимпийский чемпион Манаков умер из-за врачебной халатности

12 мая 2019, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Президент ФВСР: олимпийский чемпион Манаков умер из-за врачебной халатности
Фото: pixabay.com

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что причиной смерти олимпийского чемпиона Виктора Манакова стала врачебная халатность.

58-летний велосипедист Виктор Манаков, ставший олимпийским чемпионом в 1980 году в командной гонке преследования, умер в столице в воскресенье, 12 мая, в первой инфекционной больнице города. Екимов считает, что тому виной – халатность врачей, передаёт ТАСС.

«Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения», - заявил Екимов.

Известно, что Манаков будет похоронен в родной Ленинградской области. В Федерации велосипедного спорта заверили, что семье олимпийского чемпиона окажут всю возможную помощь.

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