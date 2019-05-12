Анатолий Бышовец: Месси по-прежнему главный претендент на «Золотой мяч»

Весь сезон Лео Мессии уверенно шел к очередному своему «Золотому мячу». Насколько уменьшились его шансы получить Мяч после сокрушительного поражения «Барселоны» от «Ливерпуля» (0:4)? Этот вопрос «Аргументы недели» задали знаменитому нападающему сборной СССР, тренеру советской и российской сборных Анатолию Бышовцу.

«Месси остается главным претендентом на «Золотой мяч», - заявил еженедельнику «Аргументы недели» знаменитый игрок и тренер Анатолий Бышовец. - В этом сезоне он бесподобен. Может быть, только в сборной не все так блестяще. А в «Барселоне» он по-прежнему поставщик очков, организатор атаки, и бомбардир, и ассистент. Редкое сочетание, великий игрок! В Европе сейчас много отличных футболистов, но «Золотой мяч» должен получить Месси. Результат одного матча не может перечеркнуть весь сезон. У «Барселоны» под руководством тренера Вальверде уже был подобный печальный опыт. Выиграли дома в прошлом сезоне у «Ромы» 4:1 и проиграли в Риме 0:3. Наступили на те же грабли. Конечно, молодец «Ливерпуль», но тут и ошибки тренера, и физически «Барселона» оказалась не на высоте, и ошибки в обороне, и просто невезение…»