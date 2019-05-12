Фигуристка Ирина Слуцкая поделилась, как спасла жизнь своей маме

Знаменитая спортсменка Ирина Слуцкая поделилась с телеведущей Лерой Кудрявцевой в ток-шоу "Секрет на миллион", как ей удалось спасти свою мать от смерти. Фигуристка рассказала, что в 2003 году накануне соревнований в Санкт-Петербурге, мама пожаловать на плохое самочувствие, что насторожило Ирину.

Спортсменка предложила остаться матери в своём гостиничном номере, ночью она проснулась от шума, её мама билась в судорогах, у неё шла пена изо рта, она стучала по стене и звала дочь. Ирина Слуцкая вызвала машину скорой помощи. Врачи помогли женщине придти в себя и диагностировали инсульт, но позже диагноз оказался ошибочным.

"У неё отказали обе почки. Они ссохлись до такой степени, что на УЗИ их даже не нашли", - вспоминает Ирина.

Фигуристка поделилась, что её знакомый врач докладывал ей о состоянии матери и сообщил, что ей становится с каждым днём всё хуже и хуже. Женщина пережила четыре пересадки почек. Сейчас Ирина Слуцкая следит за здоровьем матери и рада, что вовремя обнаружилась болезнь.

Спортсменка объяснила, что, если бы той ночью врачи не осмотрели её, то мама могла впасть в кому и не выжить.