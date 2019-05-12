Фигуристка Ирина Слуцкая тайно развелась с первым мужем и тайно вышла замуж второй раз. В браке с учителем физкультуры Сергеем Михеевым Слуцкая родила сына и дочь. Только это и было известно о личной жизни фигуристки.



Все подробности о семье Ирина скрывала. Вероятно, настало время, и фигуристка раскрыла свои секреты. Она даже назвала имя своего нового мужа. Ирина Слуцкая приняла участие в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Фигуристка прожила с первым мужем 17 лет. В 2007 году родился сын Артем, а в 2010 году дочь Варвара. Ирина поделилась, что они расстались с Сергеем, потому что ей хотелось расти дальше, развиваться, а у мужа особых амбиций не было. Они ссорились, мирились, обсуждали свои чувства. И дожили до развода. По словам Ирины, супруг просто ушел сам, все оставил жене и детям. Развели их быстро.

Отец с детьми общается. Алименты не платит, но помогает содержать сына и дочь.

А у Ирины появилась новая любовь. В июне прошлого года она вышла замуж за бизнесмена Алексея Гавырина. Свадьбу сыграли, но только для себя, без гостей.