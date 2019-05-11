Анатолий Бышовец: Англия стала первой футбольной страной Европы

Четыре английские команды вышли в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Значит ли это, что Англия стала ведущей футбольной страной Европы? С этим вопросом «Аргументы недели» обратились к знаменитому игроку и тренеру Анатолию Бышовцу.

«Думаю, да, Англия стала первой футбольной страной Европы, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» знаменитый игрок и тренер Анатолий Бышовец. - В английском чемпионате очень большая конкуренция, матчи проходят на высочайшем уровне, результаты непредсказуемы. Это способствует повышению класса команд, растут и игроки, и тренеры. Успех четырех английских команд в Европе тем весомей, что матчей накапливается у них за сезон очень много – в чемпионате, в кубках. Раньше же англичане не очень успешно играли в еврокубках, думаю, потому, что приоритет отдавали национальному чемпионату. А вот в этом сезоне отношение к Лиге чемпионов и Лиге Европы у команд изменилось. Это ведь и дополнительные сборы на стадионах, это престижно, клубы становятся еще более привлекательными для иностранных игроков».