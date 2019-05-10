«Локомотив» разгромил «Рубин» со счетом 4:0

Сегодня, 10 мая сложивший с себя чемпионские оковы «Локомотив» завершил игровой день 28-го тура РПЛ встречей с «Рубином» в Москве на стадионе РЖД Арена (Локомотив). Главный арбитр матча Владислав Безбородов (Санкт- Петербург)

В России уже определился чемпион, которым стал питерский «Зенит». В остальном интрига держится вокруг зоны Лиги Чемпионов. Из претендентов можно выделить «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и от части «Спартак». «Железнодорожники» фавориты на серебро чемпионата, победа над «Рубином» в отчетном матче обеспечит подопечным Семина нужный отрыв.

Игра началась медленно и уже на 4 мин. арбитр назначает пенальти, Подберёзкин ударил в штрафной по лицу соперника, Антон Миранчук исполнял наказание и счет открыт -1:0

«Локомотив» в силу ограниченного атакующего потенциала не сумел составить конкуренцию чемпиону. В то же время «железнодорожники» укрепили защитные построения и довольно комфортно разместились на втором месте.с 49 очками. Теперь важно не терять очки, как это произошло в Туле, где москвичи оступились (0:2). Важно заметить, что туляки дома играли всегда здорово, что оправдывает «Локо». Две игры дома должны обеспечить нужный результат, тем более в соперниках весьма посредственные команды. Не забываем, что 15 мая хозяевам еще играть полуфинал ответного матча Кубка России в Ростове. Расслабляться некогда.

«Локо» продолжает атаковать, хорошо подбирают мяч и вторым курсом атакуют. Судьбу матча решат нюансы и подтверждением этого является провал обороны «Рубина» и счет на 10 мин. становится 2:0:Смолов! Жемалетдинов справа прострелил на Смолова. Фёдор с семи метров без помех пробил в ближний нижний угол ворот. Можно сказать , что оборонные линии гостей просто рассыпались «Рубин» взял только одну победу в последних 10-ти играх. Случилось это в матче с «Оренбургом», который граничит с казанцами в таблице. С 2011 года «Рубин» приезжал к «Локо» 10 раз, и только в одном случае сумел забить.

Байрамян по центру смело пошёл на трёх соперников, но на линии штрафной площади потерял мяч .Гости не успели наиграть контакты между линиями, много ошибок в передачах мяча, очень медленно осуществляется движение, высокая защита не получается и вот уже 12 мин. идёт осада ворот «Рубина», гости играют очень медленно, постоянно теряют мяч, не могут компактно выйти из защиты в нападение А теперь уже "Рубин" зачем-то увлёкся перекатывание мяча в центре поля. Гостям нужно бы и поактивнее действовать. Ещё один угловой исполнили москвичи, но гости вновь выбивают мяч из своей штрафной площади.

От завоевавшего чемпионство «Зенита» «железнодорожников» отделяют 9 баллов. Отрыв команды Юрия Сёмина от занимающего третье место «Краснодара» составляет 2 очка. Идущий четвертым ЦСКА отстает от «Локомотива» на 4 очка.

По моему эта игра не подразумевает охоту за переживаниями и впечатлениями, это игра пока в одни ворота, смогут ли гости переломить ход встречи, в каждом компоненте игры гостям надо все делать быстрее Смолов хорошо открылся, хорошо принял мяч, но пробил не точно. Удар Антона Миранчука с восемнадцати метров защитники "Рубина" заблокировали. Только на 40 мин. случился первый опасный момент у гостей, у казанцев нет игрока, который может связать защиту с нападением, а перед штрафной «паровозов» идёт суматоха. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме казанцы пытаются сохранить игровой баланс, не слишком рисковать в атаке, у гостей есть такая проблема, когда переходя в атаку игроки «Рубина» не могут создать нужную глубину и застревают в середине поля, где соперник отбирает мяч и остро атакует ворота «Рубина» И опять Байрамян постарался слева сыграть остро. Хорен ворвался в штрафную площадь «Локомотива» и пробил в дальний угол. Вот только удар вышел неточным. Казанцы ни как не могут поймать ритм игры, этим пользуются хозяева

На 55 мин. Подберёзкин получает вторую «жёлтую» карточку, в итоге «красную» и покидает поле, теперь у «Рубина» 9 полевых игроков, логичный итог в целом безликой игры гостей, где мастерство подменяется грубостью Задача у "Рубина" была сложная, а после удаления Подберёзкина становится сверхсложной. Забить два мяча "Локомотиву" нужно гостям.

Москвичи ведут позиционные атаки, хотят засушить игру, а гости пытаются спасти матч Полоз в касание мог пробить после длинного заброса вперёд, но не попал по мячу. А на вторую попытку Гилерме шанса не дал.

На 73 мин.после подачи углового Крыховик удачно поймал мяч на голову и Иван Коновалов был бессилен и счет стал разгромным -3:0

На 82 мин. Рыбус нарушает правила в штрафной и арбитр назначает пенальти в ворота «Локомотива», пробивал Иван Коновалов, но не попал в ворота, счет сохранился- 3:0

На 87 мин Хвича.Кварацхелия уходит в отрыв и забивает гол-4:0, это уже неприличный счет: Антон Миранчук по центру вывел Кварацхелию один на один с голкипером. Хвича переиграл Ивана Коновалова и отметился на табло.

«Локомотив» набирает 52 очка, укрепляет свои позиции на 2-ом месте и попадание в Лигу Чемпионов