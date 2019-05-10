Сборная России по хоккею обыграла сборную Норвегии со счетом 5:2

Сборная России по хоккею 10 мая обыграла своего первого соперника на чемпионате мира команду Норвегии. В первом матче на групповом этапе мирового первенства россияне вели почти весь матч.

В первом матче ЧМ-2019 по хоккею сборная России "громит" Норвегию 5:0

И только в конце игры в третьем периоде норвежским хоккеистам удалось "размочить" счет и забить две шайбы. Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

У наших сегодня отличились Евгений Дадонов, Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. Евгений Дадонов оформил дубль. Результативными передачами отметились Михаил Григоренко, Михаил Сергачева, Евгений Малкин.

Сборная Норвегии собралась с первым ответом за четыре минуты до конца игры. В ворота Андрея Василевского шайбу забросил Томас Валькве Ольсен, и вторую за две минуты до конца встречи - Юнас Хелес.

Отметим, за сборную играют такие звезды хоккея, как Александр Овечкин, Евгений Малкин. Капитан - Илья Ковальчук. Теперь 12 мая сборная России играет со сборной Австрии.