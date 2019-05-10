Мамаев и Кокорин могут выйти на свободу в августе

8 мая суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Павла Мамаева – к одному году пяти месяцам. О том, как дальше могут развиваться события, сказал «Аргументам недели» председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин.

«День под стражей считается за полтора, - сказал «Аргументам недели» председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин. – Но вся штука в том, что получить право на УДО можно, только проработав минимум три месяца в колонии, куда их этапируют. Отправиться же на этап они смогут не раньше чем, через месяц – после того, как будет рассмотрена апелляция. Но есть и еще один вариант. Если администрация изолятора пойдет им навстречу, могут устроиться в хозобслугу в СИЗО и оттуда уйти по УДО. Правда, по зэковским понятиям это считается западло. Если все-таки решат пойти этим путем, им уже сейчас надо написать заявление с просьбой оставить работать в СИЗО. Потому что как только будет озвучена апелляция, приговор вступит в законную силу и их могут на следующий день этапировать. А принять на работу в хозобслугу могут и до решения по апелляции».

Итак, когда же Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу, если приговор оставят в силе?

В заключении футболисты уже семь месяцев. Если сейчас устроятся работать в обслугу СИЗО, через три месяца, где-то в августе могут выйти по УДО. Если же решат отправиться в колонию, выйдут не раньше середины сентября.