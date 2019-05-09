Знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхема лишили водительских прав из-за смартфона

Знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхема лишили водительских прав из-за пользования смартфоном во время нахождения за рулем автомобиля. О том, что Бекхэм ехал на автомобиле Bentley Bentayga по центру Лондона и вел беседу по мобильному телефону, в полицию сообщил свидетель-пешеход.

Инцидент произошел 21 ноября прошло года. Прохожий обратил внимание, что водитель Bentley нарушает закон.

В Великобритания во время управления машиной водителю строго запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Суд на полгода лишил 44-летнего Дэвида Бэкхема водительских прав, сообщил телеканал Sky News. Слушания, на которых Бекхэм признал свою вину, проходили в закрытом режиме. При повторном нарушении этого закона футболист может лишиться прав на срок до трёх лет.

Полузащитник на протяжении своей спортивной карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен».

В составе сборной Англии Дэвид Бекхем провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.