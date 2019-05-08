Министр спорта РФ уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в спорт

Министр спорта России Павел Колобков оценил наказание, вынесенное судом, 8 мая, футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. По его словам, он уверен, что ребята сделают выводы и найдут силы вернуться в спорт.

В суде приговорили Кокорина и Мамаева к реальным срокам

"Хорошо, что решение принято, уверен - суд рассмотрел все обстоятельства дела. Уверен, что ребята сделают выводы из произошедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт. Для этого много что предстоит сделать - завоевать право. Доверие ...Жаль, что в таком молодом возрасте по своей глупости совершают такие поступки...губят свою карьеру", - передаёт слова министра ТАСС.

Колобков добавил, что следствие длилось достаточно долго. По его мнению, скорее всего, вся спортивная общественность и страна наблюдала за судебным процессом.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина, Павла Мамаева и соучастников конфликта к году и пяти месяцам нахождения в колонии общего режима.