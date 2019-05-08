Сергей Кирьяков: Это просто раздолбайство «Барселоны»!

Экспертиза «Аргументов недели».

«Ливерпуль», обыграв «Барселону» 4:0, вышел в финал Лиги чемпионов. Последний решающий гол оказался курьезнее некуда. Смотрим раскадровку.

1. Александер-Арнолд Трент готов подать угловой









2. … но передумал и двинул в поле – оставил мяч штатному исполнителю стандартов Шакири (вот он – идет навстречу).









3. Сделав несколько шагов, Трент вдруг замечает, что соперники уже на него и не смотрят. Они поверили в рокировку и «сделали паузу» - на то время, пока Шакири дойдет до углового флажка. Тогда Трент стремительно возвращается к мячу, чтобы сделать передачу на угол вратарской.









4. Обратите внимание на Шакири – он, как и большинство игроков «Барселоны», не видит момент удара – смотрит себе под ноги.









5. И только сейчас, когда Ориги готов нанести голевой удар, Шакири поворачивается к воротам «Барселоны».









6. Никто не мешает Ориги забить четвертый гол! Ракитич (№4) и Бускетс (№5) вообще смотрят в другую сторону.









«Аргументы недели» попросили прокомментировать гол бывшего игрока сборной СССР и России Сергея Кирьякова

- Сергей, такой артистический розыгрыш углового - это было наигранно на тренировках, или вдруг Трента осенило …?

- Какое наигранное! Это просто раздолбайство и разгильдяйство «Барселоны»! Нельзя с таким настроем выходить на матч! Такие голы - это производное от того, что не готовы были. Психологически не готовы. Вроде все, чемпионат Испании выиграли, 3:0 – огромный задел, расслабились, думали, выйдут, спокойно покатают мяч, сделают результата за счет контроля. Ан нет! А когда уже счет сравнялся - 3:3, вернуться в игру тяжело.

- Значит, все шло к такой курьезной развязке?

- Получается, да. Даже по глазам футболистов «Барселоны» читалось, что они в прострации. Ну, пропустили один гол - 0:1 – «Да ладно! Больше не забьют!» Но когда получили 0:2 и сразу 0:3, по лицам было видно, что ничего не понимают, что происходит. Ну не готовы были люди к такой ожесточенной борьбе!

- Но даже если это не какая-то наигранная комбинация, теперь команды будут готовить и такие хитрости…

- Молодец Трент. Быстро сориентировался. Вроде оставил мяч бить другому, пошел на свою позицию, которую ему тренер нарисовал, но увидел, что все соперники отвернулись, оказались спиной к нему, а Ориги стоит один в штрафной! Быстренько вернулся и сделал передачу. Проинтуичил. Я вообще не думал, что такие голы забиваются на таком уровне. И тем более не ожидал такого от «Барселоны»…