В суде приговорили Кокорина и Мамаева к реальным срокам

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы подтверждает приговор, который был озвучен ранее. Футболисты приговорены к реальным срокам нахождения в колонии общего режима.

Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

Нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам в колонии общего режима, - передаёт РИА Новости.

Соучастников конфликта Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого обвинение приговорило к полутора годам колонии общего режима.

Отмечается, что, когда судья озвучила сроки, адвокаты расстроились, а жена Кокорина заплакала и покинула зал.

Именно такие сроки ранее запросила прокурор. Однако, приговор пока не вступил в силу и подлежит обжалованию.