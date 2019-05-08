В суде приговорили Кокорина и Мамаева к реальным срокам
8 мая 2019, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы подтверждает приговор, который был озвучен ранее. Футболисты приговорены к реальным срокам нахождения в колонии общего режима.
Нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам в колонии общего режима, - передаёт РИА Новости.
Соучастников конфликта Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого обвинение приговорило к полутора годам колонии общего режима.
Отмечается, что, когда судья озвучила сроки, адвокаты расстроились, а жена Кокорина заплакала и покинула зал.
Именно такие сроки ранее запросила прокурор. Однако, приговор пока не вступил в силу и подлежит обжалованию.