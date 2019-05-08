На турнире в Волгограде сформировали сборную страны по снайперской стрельбе

На Кубке России по высокоточной стрельбе, который прошел в начале мая под Волгоградом, сформировался состав российской сборной.

Помимо формирования сборной, перед организаторами турнира стояла задача выявить лучших спортсменов, которые представят страну на международном уровне. Подобные турниры наиболее популярны в Англии и США. Состязания Ф-класса, которые прошли под Волгоградом, являются наиболее престижными в России. Здесь свои лучшие качества должны проявить не только стрелки, но и их оружие. Победа присуждается тем спортсменам, которые набирают наибольшее число очков. На этот раз ими стали Игорь Чернов и Андрей Серсков.

Особенность оружия, которое применяется на подобных турнирах, абсолютная индивидуальность. Каждый из стрелков создает его по своим требованиям. Комплектующие используются как российских, так и зарубежных марок.

Победители использовали винтовки производства «Московской оружейной компании» и ее подразделения «BespokeGun». С оружием этой же марки в апреле прошлого года снайперы из Москвы стали абсолютными победителями международных состязаний в Италии.