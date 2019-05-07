«Говорят надо быть патриотом. А кто такой патриот?»

Александр Денисов – первый в Коломне мастер спорта СССР по самбо. Помимо тренерской работы Александр Евгеньевич проводит экскурсии в музее истории ЖКХ. Небольшое круглое здание находится напротив Маринкиной башни коломенского кремля. Здесь мы и встретились.

– Довольно необычное помещение для музея. Почему его решили организовать именно здесь?

– Это здание над резервуаром для воды построено в 1902 году. Видите фотографию купчихи Марии Николаевны Шевлягиной? Благодаря ей Коломна стала первым городом в Московской губернии, в котором был построен водопровод с чистейшей артезианской водой.









Фото: http://in-kolomna.ru

В 2006 году здание хотели снести. Но разум возобладал – оставили. По мнению московских специалистов, это единственное помещение для водопровода начала XX века, сохранившееся в Москве и области. В 2014 году оно стало музеем истории жилищно-коммунального хозяйства.

Нижний ярус рассказывает об истории Коломны и становления городского хозяйства. Заметили, какое обилие фотографий? Большинство из них можно увидеть только в нашем музее. Средний ярус – панорама Коломны начала XX века. Насколько я знаю, другие города Московской области такой панорамой похвастаться не могут. Верхний ярус – рассказ о сегодняшнем дне, о работе специалистов городских предприятий ЖКХ, которые делают жизнь горожан более удобной и комфортной. Там можно увидеть «волшебную» шкатулку, действующий макет подачи электроэнергии в дома и многое другое.









Фото: http://in-kolomna.ru

– Давно вы занимаетесь краеведением?

– Краеведение – познание того края, где живёшь, его особенностей и истории. Этим мы все занимаемся с рождения и на протяжении всей жизни.

В детстве один из видов краеведения – коллекционирование. Я с друзьями коллекционировал фантики от конфет, этикетки от спичечных коробков, марки, позже значки, разные ракушки. Вы знаете, что такое «чёртов палец»? Это окаменевший белемнит, вид морского животного. У нас в местных реках, в песке, до сих пор его можно найти. Когда с ребятами ходили в походы, я им рассказывал про «чёртов палец». Есть даже предание: если его растолочь в порошок и приложить к ранке, то она быстрее заживает.

Более глубоко я стал изучать историю родного края в 1970-х годах. Писал статьи в газету «Коломенская правда». В 1986 году по моей инициативе в Коломне появился клуб краеведов. Он действует до сих пор. Мы с коллегами работаем в архивах, публикуем итоги своих исследований в газетах и книгах, выступаем на заседаниях клуба и на других мероприятиях.

Но по профессии я спортивный педагог. Более 48 лет работаю тренером по самбо в нашем городе. А краеведение – это для души.

– Когда вы начали заниматься самбо?

– Поздно. Сейчас в секции самбо и других видов единоборств, как правило, приводят детей 5 – 6 лет. Правда, не всегда дети сами этого хотят. Когда родители приводят своего ребёнка ко мне, я всегда спрашиваю, хочет ли он этого сам, понимает ли, куда пришёл.

Мне повезло в этом плане: я начал в шестнадцать лет. Бывает так, что те, кто раньше стал заниматься спортом, раньше его и бросают. Грубо говоря, «переедают». Правда, у одного из моих учеников, Сергея Кондрашкина, мастера спорта СССР международного класса, сын Алексей занимается самбо с 4-х летнего возраста. Но он, скорее всего, исключение. До сих пор тренируется, выступает на соревнованиях. Мастер спорта России по нескольким видам борьбы.

В Коломне секция спортивного самбо впервые появилась в 1966 году. Тогда в город приехал Вячеслав Семёнович Амплеев, ученик одного из основателей самбо Анатолия Харлампиева. Амплеев работал в милиции и на общественных началах тренировал подростков. Чтобы попасть к нему в секцию, выстраивалась очередь. Если кто-то покидал секцию, на его место брали другого. В 16 лет и я стал тренироваться у него. В 1970 году выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо, а через 8 лет – по дзюдо.

Но моё сердце всегда принадлежало и принадлежит самбо, единственному виду спорта, который был рождён в советское время. До сих пор тренирую ребят, сам выхожу на ковёр.

– Ваш тренер был требовательным?

– Вячеслав Семёнович не перегружал нас на тренировках, как делают некоторые тренеры, а постепенно готовил к нагрузкам. От малого – к большому, от простого – к сложному. Многие его московские ученики стали чемпионами СССР, Европы и мира. Амплееву присвоили почётные звания заслуженного тренера РСФСР и СССР.

– Вы работаете по той же методике, что и ваш тренер?

– Да, я работаю по его системе. У Вячеслава Семёновича была цель: подготовить нас к жизни. Я делаю то же самое и всегда говорю об этом родителям ребят. Не все из них станут мастерами спорта. Но точно будут готовы к жизни физически и психологически. Мои ученики, когда служили в армии, писали: «Александр Евгеньевич, мы не всегда верили, что в армии можем столкнуться со многими трудностями. Спасибо, что вы нас к этому подготовили».

Я всегда стараюсь пробудить у ребят интерес к истории. Раньше с учениками часто выезжал в разные города на соревнования. В свободное от схваток время мы посещали музеи, гуляли по местным улочкам. До сих пор храню фотографии, сделанные в Смоленске во время таких экскурсий.

– Что вы испытали, когда получили звание мастера спорта СССР по самбо?

– Необъяснимое чувство. Это было в 1970 году, когда служил в армии. В составе команды Московского «Динамо» по дороге в Липецк в поезде вместе со мной ехал Владимир Панкратов, мастер спорта международного класса. Едем, и он говорит, обращаясь ко мне: «Ну что, молодой? Мастером будешь!». Я на него посмотрел – не поверил. В итоге на соревнованиях занял третье место и стал мастером спорта по самбо. Естественно, Панкратова поблагодарил.

Позже в Москве мне вручили удостоверение и значок мастера спорта. В Коломне я принёс их на тренировку и показал ребятам. Один из них, Виктор Кукушкин, взял удостоверение, смотрит, а с лица пот капает. Тут одна капля упала на документ. Чернила немного размылись, появилось пятнышко. Позже Виктор стал мастером спорта международного класса, абсолютным чемпионом СССР 1983 года по самбо. Его уже, к сожалению, нет в живых, но вот такое пятнышко осталось не только в моей памяти, но и в удостоверении.

– Вячеслав Амплеев был учеником одного из основателей самбо Анатолия Харлампиева. А Вы с Харлампиевым общались?

– Общался немного. Харлампиев – личность, недосягаемый авторитет. Он многое сделал для того, чтобы самбо было широко развито и популярно не только в нашей стране, но и в мире.

В 1973 году Анатолий Аркадьевич был в Коломне в качестве главного судьи всесоюзного турнира по самбо. Я тогда участвовал в этих соревнованиях и стал победителем. Как память о том времени у меня хранится большая фотография. В центре за столом сидит Харлампиев, вокруг него юные самбисты, а на заднем плане я с Вячеславом Семёновичем. На фотографии даже автограф Анатолия Аркадьевича есть.

– Александр Евгеньевич, что для вас патриотизм?

– На мой взгляд, это любовь к родному краю, к его истории.

Иногда говорят, чтобы воспитать патриотизм у молодого поколения, нужно составить определённую программу, проводить беседы. Думаю, этого мало. Люди, прежде всего дети и молодёжь, следят не за словами, а за поступками. Например, тренер говорит, что курить вредно, но при этом курит сам. Как ему верить? Никак.

Говорят, надо быть патриотом. А кто такой патриот? Это человек, который любит то место, где он живет. Не на словах, а на деле показывает, как можно исследовать историю родного края, делится найденными сведениями с окружающими. Всё знать невозможно. Но стремиться познать как можно больше – реально.