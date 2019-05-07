Евгения Медведева заболела в разгар тура по Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева заболела прямо в самый разгар гастрольного тура по Канаде. Об этом юная спортсменка рассказала подписчикам в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Евгения опубликовала в сторис снимок, на котором лежит с закрытыми глазами под покрывалом: "Заболеть в середине тура", - гласит подпись под фотографией 19-летней спортсменки.

Сейчас Медведева участвует в серии ледовых шоу Stars on Ice, в рамках которой ей придется пересечь всю Канаду. Ее выступлений с нетерпением ждут поклонники в 12 городах.