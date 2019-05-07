Судья Левитин: Три результативных ошибки за минуту! Это рекорд…

«27-й тур судьи в целом отработали удачно, - заявил «Аргументам недели» арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин. – Но как минимум два раза явно ошибся Владимир Москалев во втором тайме матча «Рубин» - «Оренбург».

Сначала на 70-й минуте в борьбе за верховой мяч локтем Сутормин («Оренбург») рассек лоб Могилевцу. Море крови – но судья посчитал, что нарушения правил не было. Через шесть минут Москалев ошибается уже в пользу хозяев поля. Причем, ошибается «результативно» - назначает пенальти, и «Рубин» забивает второй гол. На повторе четко видно, что мяч после удара Байрамяна попадает Сивакову не в руку, а в бок.