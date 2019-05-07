Спортсменки с 8 мая должны подавлять повышенный тестостерон или покинуть спорт

Международная организация по лёгкой атлетике ввела новое ограничение для спортсменов. Те легкоатлеты-женщины, у которых имеется повышенный уровень тестостерона, обязаны принимать лекарственный препарат для понижения гормона.



Так, известная спортсмена из Южной Африки Кастер Семеня неоднократно одерживала победы на международных соревнованиях. Однако с 8 мая она не будет допущена к спортивным мероприятиям. Чемпионка обратилась в суд на данное ограничение, но заявление отклонили.



История со спортсменкой из Африки началась 10 лет назад, когда она одержала победу в соревнованиях по лёгкой атлетике в Германии, показав лучший результат. Это привлекло большое внимание зрителей и специалистов спорта. Критики начали говорить, что чемпионка не является девушкой, так как у неё отсутствуют женские физиологические признаки.



Сама Семеня сказала, что не планирует принимать какие-либо препараты и будет продолжать свою карьеру. Президент МОК Томас Бах также выразил непонимание относительно введённого ограничения и только посочувствовал спортсменке. Если Семеня не будет принимать препараты, понижающие уровень тестостерона, она не будет допущена на Чемпионат мира, который будет проходить осенью текущего года.



