Уральский спортсмен стал победителем турнира RCC в Челябинске

Уральский спортсмен Денис Лаврентьев стал победителем шестого турнира по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship, который прошел в минувшие выходные в Челябинске.

Боец клуба «Архангел Михаил» и федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» сразился с бразильцем Джоридсоном Реис де Соуза. Поединок начался с прессинга со стороны Лаврентьева - около двух минут оба спортсмена работали в стойке, но затем российский боец перешел к активным действиям, забрал спину соперника и бой продолжился в борьбе. Второй раунд прошел по аналогичному сценарию - после двухминутных разменов ударами, бой вновь перешел в партер. Позиционно Денис полностью переиграл Реиса де Соуза, и за секунду до окончания второго отрезка он сдался.

Для челябинского бойца победа на турнире стала седьмой в карьере. Свое единственное поражение он потерпел в декабре прошлого года в поединке против американца Виктора Генри. Напомним, что в главном бою вечера известный российский боец Александр Шлеменко одержал победу над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде. Всего же в рамках шоу состоялось 11 поединков с участием бойцов из России, США, Канады, Чехии, Бразилии и Германии. Турнир прошел при поддержке «Русской Медной Компании».