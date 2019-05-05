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«Ростов» - «Краснодар» сыграли вничью

5 мая 2019, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

«Ростов» - «Краснодар» сыграли вничью
фото: pixabay.com

Сегодня, 5 мая «Ростов» на своем стадионе «Ростов- Арена» принял «Краснодар» в рамках 27-го тура чемпионата России. Арбитр матча Василий Казарцев (Санкт — Петербург).

«Ростов» – трудный соперник для «Краснодара» в его нынешнем состоянии. «Быкам» придется взламывать плотную оборону, что дается «Краснодару» нелегко и требует больших энергозатрат. «Ростов» – команда, которая особенно уверенно играет на своем поле. В 13 домашних встречах в этом сезоне чемпионата России желто-синие записали на свой счет 5 побед, 5 ничьих и 3 поражения. «Краснодар» занимает третье место в чемпионате с 46 очками. От идущего вторым «Локомотива» «быков» отделяют 3 пункта.

Игра началась борьбой за владение мячом, на 3 мин голкипер гостей Сафонов получил травму, но врачи его подняли, Матвей в движении, пока все в порядке Первый угловой в матче подали с правого фланга футболисты "Ростова", но краснодарцам удалось отбиться.

Первый фол зафиксирован со стороны ростовчан в центральной зоне. Вполне возможно, что тактикой мелкого фола в этом матче будут пользоваться обе команды.

В пяти последних очных встречах в чемпионате и Кубке России «Ростов» и «Краснодар» одержали по одной домашней победе и трижды сыграли вничью. На своем поле желто-синие не проигрывают «быкам» на протяжении четырех последних матчей: одна победа и три ничьи.

Игра идёт в среднем темпе, идут качели, острые моменты возникают у ворот то одной, то другой команды. Некоторое территориальное преимущество в первую десятиминутку матча принадлежит "Краснодару", который старается держать оборону соперника в постоянном напряжении., дрогнули сейчас защитники ростовчан, потеряв мяч в простой ситуации, но Игнатьева с мячом всё же удалось вытеснить под острый угол на правый край штрафной площади, откуда удар нападающего не мог был очень опасным - Песьяков намертво мяч поймал.

Отличная атмосфера на "Ростов Арене". Много здесь болельщиков как одной, так и другой команды, которые изо всех сил поддерживают своих любимцев. Хозяева поля стараются отвечать быстрыми и разящими контратаками, но пока что не слишком получается, хотя выглядят контрвыпады ростовчан весьма перспективными.

Игроки «Краснодара» зачастую не успевают вернуться на позиции при потере мяча, что приводит к разрывам между линиями и опасным контратакам соперника. «Ростов» может воспользоваться высоко поднятой линией полузащиты «Краснодара» и сыграть на ошибках соперника в переходных фазах.

Ионова партнёры снова старались запустить левым флангом в контратаку, но перевод получился слишком сильным - мяч ушёл за боковую линию поля.

Темп игры пока что сложно назвать интенсивным, но матч всё равно выглядит очень интересным и напряжённым - никто из футболистов не желает уступать в единоборствах

Сафонову сейчас пришлось выскакивать далеко за пределы штрафной площади, чтобы не допустить выхода соперника 1 на 1 с собой.

Ростов даже несмотря на неудачный период остается в числе претендентов на попадание в Лигу Европы, отставая от «проходного» пятого места на 4 балла. Естественно, что для достижения этой цели нужно срочно прибавлять, а то за пять предыдущих матчей парни Карпина добились всего одной победы (3 поражения, 1 ничья)

Отрыв «Краснодара» от располагающегося на четвертом месте ЦСКА составляет 2 балла. В трех последних турах Премьер-лиги команда Мурада Мусаева записала на свой счет поражение, ничью и победу.

Очень мало свободного пространства у футболистов - негде набрать скорость. Максимально плотно играют в прессинге команды.

Обеим командам нужна победа в этом матче. Ростовчане ещё имеют теоретические шансы побороться за путёвку в Лигу Европы. Краснодарцы же рвутся в Лигу чемпионов, куда хотят получить прямую путёвку в групповой этап, а для этого нужно опережать ЦСКА, который допустил сегодня осечку

Угловой на левом фланге атаки заработали гости, и от флажка подача пошла просто в руки Песьякову, но судья заметил, как Новосельцев руками повалил соперника на газон. Глупый пенальти для ростовчан и на 24 мин. арбитр назначает пенальти в ворота ростовчан, наказание исполняет Виктор Классон и счет становится -0:1швед пробил идеально точно в левый нижний угол ворот. Песьяков угадал направление удара, но дотянуться до мяча шансов просто не имел.

Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 36 очками. Команда Валерия Карпина при равенстве очков отстает от идущего седьмым «Оренбурга» по результатам очных встреч. Занимающий девятую строчку «Ахмат» отделяет от «Ростова» один балл. «Ростов» не может победить на протяжении трех последних туров РПЛ: два поражения и ничья. Запаниковали в своей штрафной площади ростовчане, и после серии рикошетов по воротам метров с десяти пробивал Газинский - мяч задел защитника и пролетел рядом с левой "девяткой".

"Краснодар" после забитого гола не собирается менять тактику, стремясь продолжать играть первым номером, выстраивая свои позиционные атаки .Ростовчане пытаются отыграться, здесь надо обыгрывать в эпизоде, которых за матч бывает не много Гости контролируют движение мяча, получают право на пробитие штрафного и ростовчан выручает голкипер Сергей Песьяков. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, ростовчане по не понятной причине не включают прессинг и «быки» свободно проходят середину поля, легко входят в штрафную и угрожают воротам хозяев. По моему эта игра не подразумевает охоту за переживаниями и впечатлениями, а направлена на увеличение пациентов в лазаретах обеих команд.

Теперь, после 61 мин. мы наблюдаем за максимально вязкой борьбой на каждом участке поля. Никому не удаётся найти пространство для ускорения. Видно ,что Карпин провел в перерыве беседу с игроками, ростовчане пытаются отыграться, но изменить ход игры пока не могут. 33 на 67 - статистика говорит о большом преимуществе "Краснодара" по владению мячом в процентном соотношении. Правым краем контратаку провели гости, и после подачи в центр с ходу ногой пробивал Классон, но угодил в защитника. Вандерсон врывался по правому флангу в штрафную площадь соперника, но навстречу ему бросился Песьяков, который не позволил пробить по воротам. Атака гостей продолжилась, и после подачи с правого фланга головой достаточно сильно метров с семи пробивал Классон, но попал прямо во вратаря. Опасней выглядят атаки "Краснодара" в этом матче. Пока не видно, за счёт чего ростовчане могли бы переломить ход этого поединка.

Снова опасный штрафной удар заработали ростовчане, на этот раз стараниями Калачёва. До ворот метров 20, и мяч располагается практически прямо по центральной оси. Убойная точка для прямого удара, мяч ушел на угловой, успеха и он не принёс Два угловых подряд с левого фланга подали "жёлто-синие", но эти подачи не были опасными. Попытались краснодарцы ответить контратакой, но не вышло.

На 89 мин.ростовчанин Элдор Шомуродов после подачи Ерёменко головой забивает гол: 1:1 и на этом матч завершен. «Краснодар» набрал одно очко и пока сохраняет шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

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