Артис Аболс: о ЧМ по хоккею, о латвийской сборной, о главном тренере «Спартака»

Буквально пять дней осталось до ЧМ по хоккею, который пройдет в Словакии. Хоккеисты сборной Латвии завершили свою подготовку к ЧМ. Последний проверочный матч для латвийских спортсменов закончился не совсем удачно: сборная Латвии проиграла Швейцарии. Но впереди – ЧМ 2019.

Немного о ЧМ в Словакии

83 Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая. Чемпионский титул будет защищать сборная Швеции. Впервые с 1994 года на ЧМ выступит сборная Великобритании. Свое участие подтвердили 14 команд из Европы, и две команды из Северной Америки. Сборная Латвии по хоккею, разумеется, в строю.

Накануне ЧМ наш спецкор побеседовал с тренером сборной Латвии Артисом Аболсом.

- Артис, волнуетесь, как тренер сборной, перед ЧМ?

- Конечно. А вы думали, что я скажу: «Нет! И тени волнения нет!» Это серьезная игра, серьезные команды, напряжение, эмоции. Конечно, хочется побед для своей сборной. Я не могу конкретно описать свое волнение, но сам процесс волнительный.

- Готова ли сборная Латвии к ЧМ? Это правда, что есть «потери» игроков?

- Могу сказать, что наши спортсмены готовы. Правда, есть определенные потери: на двух матчах со швейцарцами не сыграл Каспар Даугавиньш, который получил травму. Он повредил голеностоп. Думаю, что травма не слишком опасная. А вот нападающий Виктор Павлов имеет серьезную травму. Ему даже предстоит операция. Но это серьезный спорт, и такое имеет место быть. Но ребята готовы. Впрочем, сложно давать прогнозы. Повторяю, серьезная игра, серьезные команды.

- Артис, хотела спросить о вашем коллеге – Олеге Знарке. Недавно читала где-то в СМИ, что его не очень волнует сборная Латвии, а важна победа исключительно «Спартака». Несколько меня удивило это: Знарок же долгое время был и латвийским хоккеистом.

- Я такого не читал. Думаю, что журналисты исказили его слова или же перепутали их. Я знаю Олега. Он прекрасный хоккеист, мы выходили на лед не один раз. Как тренер Знарок добился огромных успехов. Конечно, он будет болеть за своих ребят. Это естественно. Олег знает и наших ребят, но и мы прекрасно знаем Олега по работе в сборной Латвии. Отличный тренер.

- Какой бы вы хотели видеть сборную Латвии по хоккею?

- Какой бы я хотел видеть сборную Латвии – одно, а что происходит в реальности – другое. У нет таких огромных возможностей, как в ведущих клубах мира. Я считаю, что следует ставить цель и, конечно, добиваться максимальных результатов! Поверьте, мы добиваемся. Это цель нашей сборной.

- Артис, а есть возможность увидеть на ЧМ в составе сборной Латвии вратаря Элвиса Мерзликина?

- Я не знаю. Мерзликин сейчас в США. Он подписал контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс». Он пока играет. Если не войдет в плей-офф, то, вероятно, что мы вновь увидим его в сборной Латвии. Но прогнозы давать не буду.

- Благодарю за интервью и удачи!