"Все парни красавцы" - поздравил Артем Дзюба, "Зенит" стал чемпионом досрочно

Петербургская команда "Зенит" стала досрочным чемпионом России по футболу. Нападающий "Зенита" Артём Дзюба впервые стал чемпионом России в этой команде и, как он признался, "безумно счастлив".

«Ахмат» - «Зенит» закончился вничью 1:1

Дзюба записал видеообращение, поблагодарив всех-всех за поздравление. "Всю свою футбольную карьеру я к этому шёл и безумно рад, что сейчас это произошло. Спасибо огромное за веру, за поддержку в трудные минуты. Первое чемпионство. Все парни — красавцы", - говорит нападающий. "Я безумно счастлив и горжусь. Мы чемпионы, мы настоящие львы", — сказал Дзюба.

"Тёма, мы все болельщики твои, тоже очень счастливы, от всей души, самые большие поздравления, и удачи во всём, ты наш Гений", - пишут поздравления Дзюбе. (Орфография и пунктуация сохранены).