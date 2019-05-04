«Ахмат» - «Зенит» закончился вничью 1:1

Сегодня, 4 мая, в Грозном на стадионе «Ахмат- Арена» прошёл один из матчей 27-го тура чемпионата России, где встретились игроки местного "Ахмата" и питерского "Зенита". Арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва).

Победа в Грозном может сделать "Зенит" чемпионом уже по итогам данного тура. Вряд ли питерцы будут затягивать с официальным завоеванием титула, поэтому сыграют с "Ахматом" на пределе своих возможностей.

Игра началась позиционной атакой хозяев поля, темп средний, команды не торопятся, играют осторожно, мяч перешел к зенитовцам, они комбинируют около штрафной хозяев, «Ахмат» практически лишен турнирной мотивации, компенсируется настроение игроков против "Зенита" в Грозном всегда повышенными премиальными.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Дриусси и скинул под удар Барриосу, но выстрел последнего накрыл защитник. Ракицкий диагональным пасом нашел на правой бровке Смольникова, который прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч пошел на угловой. В таких играх надо обыгрывать в эпизоде, которых за матч бывает не много

Идет 12-ая мин, мячом владеют зенитовцы, удары пока идут выше ворот, гости ведут игру вяло, многое позволяют сопернику, инициатива перешла к хозяевам, гости прижались к воротам, а нужен высокий прессинг и движение на опережение

В 23 сыгранных матчах с «Тереком», а затем «Ахматом» футболисты с берегов Невы праздновали победы 11 раз. 6 матчей завершились победой грозненцев и столько же — ничьей. В весенней части чемпионата ПЛ в 9 матчах северяне одержали 7 побед при 2 ничьих, забив в чужие ворота 24 мяча, а пропустив лишь 9. «Ахмат» с 35 набранными очками идёт девятым. Разница мячей у команды отрицательная — 24:27, подопечные Рашида Рахимова действуют крайне нестабильно.

На всех парах промчался по флангу Уциев и от лицевой подал в штрафную, но здесь пробить по воротам в борьбе с Ракицким не смог Мбенге.

У зенитовцев совершенно не работают фланги, которые были главным оружием в последних играх, «Зениту» не хватает динамики. скорости,быстроты принятия решений, настораживает, что зенитовцы проигрывают индивидуальную борьбу, не цепляются за мяч , не обостряют игру

Долго кружат возле штрафной соперника футболисты "Ахмата", но до опасных моментов дело пока не доходит, .компактно переходят от обороны к атаке хозяева

С левого фланга Оздоев подал на ближнюю штангу, куда вбежал Азмун и пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной. Хорошую диагональ исполнил на левый фланг Оздоев, но здесь немного не хватило скорости Азмуну, чтобы оставить мяч в пределах поля.

Инициатива на стороне хозяев, они играют очень жестко, с травмой покинул поле Смольников, его заменил Анюков. На этом завершился 1-й тайм.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, диспетчерские функции Нобоа притупились, от него не хватает опасных комбинаций в зону штрафной. Длинным пасом Ракицкий забрасывал по флангу на ход Дриусси, но его снесли без нарушения правил

На 55 мин Исмаэл Силва: вот так неожиданно вышли вперед хозяева. Зацепился в штрафной соперника за мяч Раванелли и покатил поперек на Силву, который метров с двадцати пробил низом точно в дальний угол -1:0 повели хозяева поля, закономерный итог беззубой, вялой и без инициативной игры зенитовцев, эмоции покинули наших игроков

«Зениту» надо прессинговать, а не перекатывать мяч, много ошибок в передачах мяча, острых моментов создать питерские не могут, нет заряда на игру, зенитовцы потеряли в качестве, а на классе дожать соперника не могут. Тонким пасом отдавал Барриос на ход Эрнани, но того корпусом оттеснил от мяча Плиев и не позволил пробить по воротам.

На 87 мин. Сердар Азмун в суматохе в штрафной забивает ответный гол - 1:1. На этом матч завершился, счет по игре, зенитовцы продолжают путь к золотым медалям.