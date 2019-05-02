У 37-летнего вратаря португальского футбольного клуба "Порто" Икера Касильяса случился инфаркт.

Спортивные СМИ пишут, что испанский футболист может завершить карьеру. Сейчас он находится в клинике.

Касильясу стало плохо 1 мая во время утренней тренировки. Вратарю "Порто" сразу оказали первую помощь и экстренно госпитализировали. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что голкипер перенёс инфаркт, ему сделали операцию. Сейчас жизни Икера Касильяса ничего не угрожает.



Клубный врач "Порто" Домингос Гомес отметил, что самое главное то, что Икеру Касильясу своевременно оказали необходимую помощь, так как в этой ситуации пять минут решают многое. Он подчеркнул, что сможет ли вернуться голкипер в спорт, или завершит карьеру, зависит от процесса его восстановления.

20 мая вратарю "Порто" исполнится 38 лет.