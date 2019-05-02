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Спортивный комментатор Василий Уткин сравнил Месси с Богом

2 мая 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Спортивный комментатор Василий Уткин сравнил Месси с Богом
фото: соцсети

Известный спортивный комментатор Василий Уткин сравнил нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси с Богом. 1 мая "Барселона" в полуфинале Лиги чемпионов обыграла "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Нападающий каталонцев Месси забил два гола из трех.

Месси в июне исполнится 32 года. "Нет, Мессии, конечно, не Бог. Бог никогда не улыбался, а Месси иногда улыбается.

Бог в 33 уже закончил, а Месси в 33 будет еще огого...", - говорится в посте Уткина в Твиттер.

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)1 Май 2019 в 3:08 PDT

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