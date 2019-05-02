Судья Хусаинов: В матче «Барселона» - «Ливерпуль» арбитр просто не решился дать пенальти!

В матче «Барселона» - Ливерпуль» арбитр Бьорн Кейперс из Голландии совершил несколько ошибок. Как минимум два раза не наказал игроков «Барселоны» желтыми карточками. Но главные промахи совершил на 5-й и 13-й минутах матча. Рассмотрим раскадровку этих моментов.

В матче «Барселона» - Ливерпуль» (3:0) арбитр Бьорн Кейперс из Голландии совершил несколько ошибок. Как минимум два раза не наказал игроков «Барселоны» желтыми карточками. Но главные промахи совершил на 5-й и 13-й минутах матча. Рассмотрим раскадровку этих моментов.

1. 5 минута. Мане врывается в штрафную «Барсы». Его настигает Пике.









2. Есть контакт!









3. Мане падает

























4. Съемка другой камерой. Мане явно падает не по своей инициативе.









Вывод: Пике нарушил правило. Судья должен был дать пенальти в ворота хозяев поля.

Или показать желтую Мане – за симуляцию?

Эпизод №2

1. 13-я минута матча. Месси с мячом на углу вратарской «Ливерпуля». Вокруг – соперники, но всем известно, на какие слаломы способен аргентинец. Перед ним центральный защитник Матип.









2. Месси прокидывает мяч себе на ход, Матип пытается прервать полет мяча ногой, но обратите внимание на его левую руку!









3. Неуловимое, как сказали телекомментаторы, «рефлекторное» движение руки…









4. … и Месси остается без мяча.









5. На этом кадре прекрасно видно, что мяч не просто остановлен, но отбит рукой Матипа.









Другой ракурс. Не стоит даже комментировать – и без слов все ясно. Судья обязан был наказать «Ливерпуль» одиннадцатиметровым. Очевидно, понимая, что в первый раз дал маху в пользу «Барселоны», решил сделать симметричную ошибку в пользу «Ливерпуля»…

































«Аргументы недели» попросили прокомментировать судейскую работу на матче арбитра ФИФА Сергея Хусаинова.

«Первое нарушение, конечно, было, и арбитр это видел, но помимо знаний правил игры нужно еще и характер проявлять. Судья просто не решился назначить пенальти. Второе эпизод. Матип тоже явно нарушил правила. Есть четкая рекомендация: если в результате такого «рефлекторного движения руки» ты получаешь преимущество – это нарушение. А ведь движение руки Матипа было вовсе не рефлекторное, а вполне осознанное. Но даже если машинально выбросил руку в сторону – нападающему-то от этого не легче! Было еще несколько моментов. Помните, в первом тайме на краю Месси обвел защитника, но другой игрок «Аякса» сбоку врезался в него, и Лео улетел за бровку? Судья не показал желтую карточку. Был в середине первого тайма и опасный подкат сзади (тоже срыв атаки), в результате Кейта получил травму и был заменен. Тоже никакой реакции арбитра!»