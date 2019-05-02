Татьяна Навка продемонстрировала фигуру в бикини

Известная фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала своим поклонникам, как, по ее мнению, нужно проводить первомайские праздники.

"В день труда имею право отдыхать! В день мира и труда отдых - самое логичное, что можно делать! Всем лучей мира, добра и отличного настроения!!!", - подписала она снимок с пляжа.

На фотографии Татьяна сидит на шезлонге в купальнике, соломенной шляпе и солнечных очках. По всей видимости, фигуристка улетела в жаркие страны, однако куда именно - пока не раскрыла.