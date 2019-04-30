Судья Левитин: Три результативных ошибки за минуту! Это рекорд…

«В 26-м туре судьи совершили четыре грубые ошибки», - заявил «Аргументам недели» арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин.

«Зенит» - «Крылья Советов» (4:2).

43 минута матча. Сейчас Ананидзе сделает передачу Ткачуку, но тот, как вы видите, на полметра залез в положение вне игры. Мяч, правда, долетел до нападающего рикошетом от ноги защитника, но арбитр Алексей Еськов обязан был остановить матч. Ошибка тем более грубая, что Ткачев забил гол.









«Краснодар» - ЦСКА (2:0).

На 31-й минуте арбитр Сергей Иванов умудрился совершить аж три (!) результативных ошибки! Это рекорд. Все, кстати, в пользу хозяев поля.

1. Защитник ЦСКА Набабкин бьет (или делает навес – не суть важно) из штрафной площади «Краснодара». Мяч касается выставленной в сторону руки Вандерсона и хоть чуть-чуть, но меняет направление. Пенальти! Но Иванов не видит касания.









2. После навеса Набабкина («скорректированного» Вандерсоном) в борьбе за верховой мяч защитник «Краснодара» выставляет локоть в сторону и травмирует армейца Фернандеса. Карточка и пенальти! Хотя, не в защиту Иванова будет сказано, арбитры такие нарушения часто оставляют без внимания.









3. Атака продолжается. Обляков бьет по воротам «Краснодара» и попадает в руку защитника. Опять пенальти!