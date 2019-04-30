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Лучшим спортивным курортом года признан «Роза Хутор» в Сочи

30 апреля 2019, 14:52 [«Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Лучшим спортивным курортом года признан «Роза Хутор» в Сочи

Заслуги комплекса в области поддержки спорта и здорового образа жизни отметили национальной премией «Спорт и Россия». Церемония вручения наград прошла в олимпийской столице. Ведущие российские компании были отмечены таким образом за деятельность, направленную на поддержку спорта и здорового образа жизни. Премия вручалась уже в шестой раз. Награждение номинантов стало красивым завершением одноименного делового форума, в ходе которого обсуждались наиболее актуальные вопросы развития спортивной индустрии.

«Роза Хутор» стал обладателем национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучший спортивный курорт года». Таким образом были отмечены его активность в сфере проведения крупных спортивных событий и создание необходимой для этого инфраструктуры.

- Основной задачей для развития спортивной составляющей на курорте стала необходимость с одной стороны удовлетворить потребность гостей в занятиях фитнесом, а с другой показать, что у нас можно не только кататься на горных лыжах и сноуборде. Такое направление очень востребовано летом и в межсезонье, - отметил фитнес-директор «Роза Хутор» Александр Тургенев.

Создавать фитнес-инфраструктуру на курорте начали полтора года назад. Сейчас на «Роза Хутор» находится несколько по-настоящему уникальных объектов. Среди них – первый аффилиированный в Краснодарском крае зал для занятий кросс-фитом. Еще недавно он был единственным в регионе, а сегодня остается, пожалуй, самым высокогорным в мире (на отметке высоте более 1000 м. над уровнем моря). На площади 1500 квадратных метров есть уличная зона и крытый шатер, в котором одновременно могут комфортно заниматься 4-5 групп. Кросс-фит – популярное направление, предполагающее работу со свободными весами. Поэтому в зале есть все необходимое оборудование для тяжелой атлетики, гиревого спорта и функциональных тренировок. В таких условиях можно не только тренироваться, но и проводить соревнования. Учитывая наличие аккредитации зала и лицензию, все тренеры прошли специальное обучение, которое подтверждено международными сертификатами.

- Еще один уникальный объект, которого нет больше в стране – площадка Rosa OCR. Это зона, где можно подготовиться к гонкам с препятствиями. Зачастую участники таких состязаний получают возможность попробовать преодолеть какую-то преграду только во время стартов. У нас потренироваться можно заранее. На площадке расположены самые типовые фигуры – стены, рукоходы, заборы, фермы с канатами и разные тяжести – мешки с песком, покрышки и другие. «Роза Хутор» является партнером самой известной в России «Гонки Героев». У нас организуются специальные подготовительные спортивные лагеря. Но потренироваться на площадке можно как самостоятельно, так и с индивидуальным инструктором», - рассказал Александр Тургенев.

В прошлом году на «Роза Хутор» была открыта зона для уличных видов спорта со специальным покрытием и разметкой для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса. Также на территории курорта есть площадки по воркауту - для занятий на брусьях и перекладинах, и две зоны с уличными тренажерами. Это комплексы французской компании U-Sun, которые позволяют проводить тренировки на все группы мышц.

Работает студия групповых программ. Она занимает 500 квадратных метров. В ней проходят занятия по всем самым популярным направлениям фитнеса – аэробика, степ, танцы, йога, пилатес. Есть тренировки по боксу, сайклингу, сертифицированное оборудование для анти-гравити. Открыто очень интересное направление – многофункциональная релаксация. Это самомассаж с помощью специальных валиков и шариков. Десять минут такой тренировки заменят 40 минут растяжки, она позволяет снять мышечные боли и дисбалансы.

Курорт предлагает пакетные предложения – «Здоровая спина», «Фитнес-тур», «Йога-тур», в которые входят проживание, питание, а также специальные тренировки и различные спа-процедуры.

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