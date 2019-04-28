«Краснодар» добывает победу над «ЦСКА» 2:0

«Краснодар» и «ЦСКА» сразились между собой 28 апреля в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги 2018-2019. Игра прошла на стадионе «Краснодар». Арбитр матча Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Зенит» одержал победу с крупным счетом над «Крыльями Советов»- 4 :2

Идёт напряжённая борьба за зону Лиги Чемпионов УЕФА. С победителем чемпионата, всё ясно, но вот как распределяться команды со 2-го по 5-е места, сказать затруднительно. Конечно, «быки» и «армейцы» сделают всё для того, чтобы закрепиться в зоне Лиги Чемпионов, хотя «Локо» и «Спартак» также претендуют на эти позиции. Интересная борьба ожидает на поклонников российского футбола в оставшихся турах.

Игра началась, активными атаками армейцев, настрой у них боевой, они пока контролируют мяч, «быки» используют контратаки, Исход этой встречи может внести глобальные изменения в турнирный расклад, поэтому мы будем наблюдать увлекательнейший матч этого тура.

На 7 мин игрок «Краснодара» Даниил Уткин в суматохе у ворот Акинфеева сумел забить гол «быки» повели в счёте 1:0.

ЦСКА ослаб на завершающей стадии чемпионата , и всё же, у команды из столицы России есть шансы снова сыграть в Лиге Чемпионов УЕФА. Сейчас «ЦСКА» отстаёт от «Зенита» на 10 очков — здесь всё понятно, золото не выиграть. А вот стать серебряным призёром чемпионата «красно-синие» могут, если, конечно, ответственно себя проявят в последних турах. "быки” потерпели лишь одно поражение за последние пять домашних встреч, все мы помним ту игру с “Зенитом”, которая закончилась со счетом 2:3.

Борьба идёт за середину поля, армейцы пытаются найти пути к воротам хозяев поля, пока не получается, много индивидуальной борьбы и нарушений правил. Много ошибок в передачах мяча у армейцев, игровой почерк сбился у ЦСКА Снова Влашич искал разрезным пасом в штрафной соперника Чалова, но тот проиграл борьбу за мяч Фьолусону и не смог пробить. За предыдущие пять личных встреч “Краснодар” и ЦСКА четырежды обменялись голами, но сегодня армейцев подводят постоянные ошибки в передаче мяча в завершающей стадии атаки, не хватает динамики, скорости, быстроты принятия решения. Длинным пасом Дивеев запускал в штрафную соперника Влашича, но тот не смог зацепиться за сферу в борьбе с двумя защитниками Прошел к штрафной соперника Обляков и пробил по воротам. Мяч угодил в Вандерсона и отскочил к Набабкину, который тут же добивал, но и этот выстрел заблокировали защитники. У ЦСКА в весеннем спруте проблемы с волевыми победами, сейчас армейцы владеют мячом, но всё читаемо, неопасно и беззубо. Фьолусон едва не обрезался на своей половине поля, упав на газон. Мог убегать на ворота Сигурдссон, но вовремя исправился Фьолусон и вынес мяч в подкате.

Для «Краснодара» эта игра очень важна в психологическом плане, поэтому они показывают очень прагматичный футбол не в свойственной для себя манере В результате 5 желтых карточек за 1-й тайм, который завершился.

Во 2-ом тайме продолжают позиционные атаки армейцы и 3-ий угловой ЦСКА дивидендов им не принес, «быки» отбиваются, но правильно организованная контратака приносит «Краснодару» второй гол — Дмитрий Стоцкий : сильно бросил мяч рукой далеко в центр поля Сафонов точно на Вандерсона, который прошел по флангу и прострелил в центр штрафной, где первым оказался Стоцкий и в касание вколотил мяч точно в сетку -2:0

Замена произошла в составе "Краснодара". Вместо Даниила Уткина игру продолжит Магомед-Шапи Сулейманов. Армейцам надо принимать сверх усилия, чтобы перевернуть ход встречи и спасти игру. У ЦСКА не идёт мяч в ворота, три удара подряд блокирует голкипер Матвей Сафонов Снова был в центре внимания Бекао, пробивал он по воротам из пределов штрафной, но в красивом прыжке опять выручил свою команду Сафонов. 12-й угловой подавали армейцы и всё безрезультатно, удача отвернулась от армейского клуба.

На 88 мин Никола Влашич получает вторую желтую и в итоге красную карточку и покидает поле. Звучит финальный свисток, «Краснодар» набирает 46 очков и перемещается на 3-е место.