«Зенит» одержал победу с крупным счетом над «Крыльями Советов»- 4 :2

Сегодня, 28 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 26-го тура чемпионата России 2018/19 «Зенит» — «Крылья Советов». Арбитр матча Алексей Еськов(Москва). Лидер чемпионата России принимает команду, которая борется за выживание.

Клубы в разной весовой категории и, на первый взгляд, интриги не должно быть “Зенит” не оставляет шансов соперникам на своем поле, за последние пять домашних матчей, в рамках РПЛ, команда одержала пять побед. Весной «Крылья Советов» резко сбавили обороты: четыре поражения в пяти последних матчах.

Игра началась в присутствии 49 тысяч зрителей, настроение у команд боевое, у зенитовцев важная замена, вместо Барриоса (перебор желтых карточек) вышел Кристиан Нобоа, на разминке Азмун подвернул ногу, но вышел на поле.Темп игры команды взяли не быстрый, хозяева используют фланги, ищут свободные зоны, растягивают защитные линии сасмарцев, первая атака "Зенита" заканчивается попаданием в офсайд Сердара Азмуна, но зенитовцы нагнетают давление на ворота «крыльев», не удается гостям быстро убежать в контратаку. Заброс на Шейдаева был прочитан и перехвачен. Хозяева подают уже третий угловой

На 9 мин после Юрий Жирков простреливает с левого края штрафной во вратарскую и гол забивает Сердар Азмун- 1:0 повели питерские.

У гостей никак не найдется шанса на то, чтобы приблизиться к воротам Лунёва, все ходы перекрыты.Самарцы не проявляют прыти в гостевых матчах, из пяти предыдущих игр “Крылья Советов” лишь дважды провели “верховые” поединки. Мощное начало в исполнении хозяев. Гости к такому повороту событий оказались не готовы. Зенитовцы понимают, что на «Зенит» катит «бронепоезд» Сёмина, продолжают осаждать ворота самарцев, уже было несколько опасных выходов Дзюбы и Азмуна, но мяч в ворота не залетел

"Зенит" продолжает раскачивать оборону соперника. В штрафной зенитовцы разыгрывают многоходовые комбинации и наносят удары по воротам, но пока голкипер спасает ворота, с 26 мин хозяева хозяева компактно переходят от обороны к атаке, не дают спада напряжения,"Зенит" опять забирает мяч себе, без возможности для самарского коллектива отобрать его. Голевой момент упустил Дриусси, с 12 метров пробил над перекладиной.

Игроки самарского коллектива начинают паниковать, как только мяч оказывается у них. Куда-то спешат все время, что-то очень сложное придумывают. На 31 мин. Дзюба с фланга переправил мяч в штрафную и Азмун замыкает передачу — 2:0 Хозяева легко отбирают мяч у самарцев На 34 мин. после удара Дзюбы и рикошета мяч оказался в воротах — 3:0

Зенитовцы расслабились и этим воспользовались самарцы, Ткачук проник в штрафную и точно пробил, счет становится 3:1, расклеилась оборона «Зенита» и самарцы из офсайда забили второй гол — 3:2, но арбитр и линейный судья не увидели нарушения, что является обычной практикой судейского корпуса РПЛ . На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме команды вышли без замен и зенитовцы пошли в атаку,Шейдаев падает в штрафной "Зенита", игрок гостей даже успел повздорить с Оздоевым, в итоге оба получили по жёлтой карточке.На 51 мин у Дриусси имел шанс увеличить счет, но опять выше ворот . "Зенит" держит мяч, стараясь измотать гостей, переводы с фланга на фланг сейчас просматриваются в игре коллектива Семака. Переодевается Шатов у "Зенита", Сергей Семак готов произвести перестановку в составе команды. Олег Шатов заменил Ригони.На своей половине поля контролируют мяч игроки "Зенита", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

На 77 мин самарец Шейдаев получает желтую карточку, это у него вторая, красная карточка и Шейдаева удаляют с поля.

На 91 мин добавленной мин.Дзюба передает мяч в штрафную на Смольникова и он увеличивает счет до 4:2. Звучит финальный свисток и «Зенит» набирает 57 очков и сохраняет отрыв в 8 очков