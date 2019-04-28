"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче российской премьер-лиги

Команда питерского "Зенита" обыграла самарские "Крылья Советов" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 апреля.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев стадиона. Забитыми голами в ходе игры отличились зенитовцы Сердар Азмун (на 9-й и 30-й минутах) и Игорь Смольников (90+1).

Авторство четвертого гола принадлежит Тарасу Бурлаку из "Крыльев Советов". В ворота же соперников отправил два мяча его одноклубник Денис Ткачук на сороковой минуте матча.