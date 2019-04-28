Неймар ударил зрителя на трибуне после проигрыша на Кубке Франции

Легенда бразильского футбола Неймар ударил болельщика во время прохода мимо трибун. Видео происшествия опубликовано на twitter-страничке одного из пользователей соцсетей.

Играющий за команду «Пари Сен-Жермен» капитан сборной Бразилии не сдержался. В субботу его команда проиграла на кубке Франции. Футболисты поднимались на трибуну, для получения медалей за игру в финале.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Один из болельщиков снимал на телефон поднимающуюся по лестнице процессию. Проходящий мимо Неймар схватил фаната за руку с зажатым в ней мобильником и заставил ее опустить. Это спровоцировало короткую перепалку, в результате которой бразилец ударил зрителя в подбородок.

Стоит отметить, Неймар отличается несдержанностью. Его уже дисквалифицировали за оскорбление судей.