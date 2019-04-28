Неймар ударил зрителя на трибуне после проигрыша на Кубке Франции
28 апреля 2019, 10:59 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Легенда бразильского футбола Неймар ударил болельщика во время прохода мимо трибун. Видео происшествия опубликовано на twitter-страничке одного из пользователей соцсетей.
Играющий за команду «Пари Сен-Жермен» капитан сборной Бразилии не сдержался. В субботу его команда проиграла на кубке Франции. Футболисты поднимались на трибуну, для получения медалей за игру в финале.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.
Один из болельщиков снимал на телефон поднимающуюся по лестнице процессию. Проходящий мимо Неймар схватил фаната за руку с зажатым в ней мобильником и заставил ее опустить. Это спровоцировало короткую перепалку, в результате которой бразилец ударил зрителя в подбородок.
Стоит отметить, Неймар отличается несдержанностью. Его уже дисквалифицировали за оскорбление судей.