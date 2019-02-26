В День защитника Отечества в Чехии прошёл первый этап международного турнира по самбо «Вахта памяти». В фестивале «Мемориал Николая Кобликова» приняли участие команды из России, Чехии, Германии и Польши.

Победу в командном зачёте одержал немецкий клуб «SAMBO COMBAT ESBÄREN HEIDENHEIM e.V.», завоевав восемь золотых медалей. Команда выражает благодарность Посольству Российской Федерации, а также Посольсву республики Беларусь за поддержку и организацию турнира.

Россия заняла второе место, завоевав шесть золотых медалей.

Николай Кобликов – рядовой солдат, который ценой собственной жизни спас сослуживцев во время военного конфликта в Афганистане.