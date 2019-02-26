У самолета, на котором разбился футболист Эмилиано Сала, не было лицензии
26 февраля 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник стало известно, что самолет, на котором разбился известный аргентинский футболист Эмилиано Сала, не имел лицензии. Об этом сообщили сотрудники следственных органов Великобритании.
В докладе, который ранее подготовил отдел расследования авиационных происшествий (AAIB), подчеркивается, что следователи в ближайшем будущем должны выяснить, можно ли квалифицировать роковой рейс из Нанта в Кардифф как частный, передает сегодня ESPN.
Уточняется, что самолет, которым управлял пилот Дэвид Айбботсон, был зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки и не имел права на полеты над проливом Ла-Манш.