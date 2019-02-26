У самолета, на котором разбился футболист Эмилиано Сала, не было лицензии

Во вторник стало известно, что самолет, на котором разбился известный аргентинский футболист Эмилиано Сала, не имел лицензии. Об этом сообщили сотрудники следственных органов Великобритании.

В докладе, который ранее подготовил отдел расследования авиационных происшествий (AAIB), подчеркивается, что следователи в ближайшем будущем должны выяснить, можно ли квалифицировать роковой рейс из Нанта в Кардифф как частный, передает сегодня ESPN.

Уточняется, что самолет, которым управлял пилот Дэвид Айбботсон, был зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки и не имел права на полеты над проливом Ла-Манш.