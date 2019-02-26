Мамаева и Кокорина оставили под арестом до 8 апреля

Мосгорсуд принял решение продлить срок ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Спортсмены, которые приняли участие в двух драках в центре Москвы, будут находиться под арестом до 8 апреля.

Известно, что адвокаты футболистов просили отменить решение Тверского суда и освободить их подзащитных, однако судья отклонил эту просьбу, передает сегодня "Росбалт".

Напомним, драки с участием Мамаева и Кокорина произошли 8 октября прошлого года. Спортсмены вместе со своими приятелями сначала избили водителя одной из ведущих "Первого канала", а затем нанесли побои главе департамента Минпромторга Денису Паку и руководителю НАМИ Сергею Гайсину.