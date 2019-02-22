Фигуристка Евгения Медведева выиграла финал Кубка России

Фигуристка Евгения Медведева выиграла чемпионат России, проходящий в Великом Новгороде. В женском одиночном катании она набрала по сумме короткой и произвольной программ 222,90 балла.

Казалось, после того, как Евгения Медведева ушла от своей многолетней наставницы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, спортивная фортуна отвернулась от нее. Но в Великом Новгороде Женя смогла собраться. В итоге двукратный серебряный призер Олимпийский игр, двукратная чемпионка Европы и мира добавила к своим трофеям еще и Кубок России.

На вторую ступень пьедестала поднялась воспитанница тренера Алексея Мишина: Елизавета Туктамышева набрала 221,19 балла по сумме двух прокатов. Бронзовую медаль чемпионата России завоевала ученица Сергея Давыдова: Виктория Васильева набрала 208,75 балла. С 18 по 24 марта в Японии состоится чемпионат мира по фигурному катанию, сообщает «МК».