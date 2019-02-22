Новым президентом РФС избран Александр Дюков

Отмечается, что Дюкова на данный пост выдвинули 63 организации, входящие в РФС. Более того, он был единственным претендентом на эту высокую должность.

Александр Дюков поблагодарил всех за доверие и поддержку и подчеркнул, что для него это не только огромная честь, но также и большая ответственность. По его словам, задачи перед президентом Союза стоят весьма сложные, но тем интереснее их решать, передает РИА "Новости"