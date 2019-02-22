«Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня 21 февраля 2019 года на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене прошел ответный матч 1/16 Лиги Европы УЕФА между «Байером» и «Краснодаром». Первая игра, проходившая в России, завершилась со счётом 0:0. Литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой обслуживала ответный матч.

Игра началась на встречных курсах, команды поддерживают быстрый темп. "Байер" на первых минутах матча мяч контролирует, но и "Краснодар" не дремлет: слишком много пространства на половине поля гостей "фармацевты" не получают. "Краснодару" сегодня придётся сыграть без Кицюка и Ари, на данный момент восстанавливающихся от травм в России. Место в воротах занял Сафонов. А вот и первые результативные действия от "Краснодара". Вандерсон красиво вышел из-под прессинга соперников, обыграл Арангиса и выполнил передачу на Брандта, но до партнёра мяч не дошёл. Байер" на первых минутах матча мяч контролирует, но и "Краснодар" не дремлет: слишком много пространства на половине поля гостей "фармацевты" не получают. Первый угловой в матче разыграл "Байер": очень много футболистов сосредоточилось в штрафной Сафонова, но подача получилась неудачной.

Очень высоко прессингует соперника "Краснодар": в том же темпе, что и первый матч, начали подопечные Мурада Мусаева. Соперник у "Байера", который считается фаворитом, более чем достойный для "Краснодара": Мартынович классно открывался в штрафной соперника, но мяч до него всё-таки не дошёл. На подхвате оказался Перейра, который пробил в створ, но позволил Градецки среагировать. Красивая атака прошла у "Краснодара", создав опаснейший момент у ворот соперника, но Градецки в невероятном подкате мяч всё-таки забрал.

На скамейке запасных Мурад Мусаев оставил Газинского, Маркова, Синицына, Стоцкого, Голубева, троих из которых мы почти наверняка увидим сегодня на поле. "Байер" неплохо обороняется, но ошибки на своей половине поля у гостей всё-таки есть. Повысив прессинг, "Краснодар" вполне способен продавить команду Петера Боса. Отлично проявляет себя Сафонов: ногами прекрасно играет голкипер, не позволяя "Байеру" слишком много бить по воротам. Брандт попытался разогнать атаку своей команды, но наткнулся на прессинг сразу четверых игроков "Краснодара" и мяч всё-таки упустил.

Прессинг "Краснодара" заставляет "Байер" опускаться на свою половину поля. Успешные отборы удаётся организовывать постоянно, но реализация, мягко говоря, не стопроцентная. Пока не зафиксировал арбитр серьёзных нарушений, что крайне важно как для "Краснодара", так и для "Байера". Очень не хватает нашей команде Ари, который в штрафной соперника феерить умеет. Снова Бейли! Сильный удар с дальней дистанции нанёс Леон, и Сафонов мяч не поймал, но Мартынович среагировал и угрозу ликвидировал: снова угловой для "Байера".

Бейли аккуратно покатил мяч на Венделла недалеко от нашей штрафной, но сфера была срезана "Краснодаром" - угловой для "Байера". Петер Бос сегодня оставил в запасе Бендера, Баумгартлингера, Едвая и Доминика Кора. Судя по всему, на замены специалист рассчитывать не будет. Половина первого тайма позади, а "Байер" до сих пор не сумел использовать ни одну из своих возможностей: "Краснодару" нельзя терять концентрацию.

Петров очень красиво выиграл борьбу на правой бровке и навесил в штрафную, после чего головой точно пробил Клаэссон, но Градецки показал образцовую реакцию. Недопустимо упускать подобные моменты "Краснодару", так как "Байер" продолжает владеть преимуществом. Удар за ударом наносят подопечные Петера Боса. Уже семь ударов по воротам соперника успел нанести "Байер", да и у "Краснодара" немало - целых пять. В створ хозяев, однако, пробили больше: два удара против одного. Эта пара 1/16 Лиги Европы демонстрирует нерезультативный футбол, что не получается больше ни у кого. Открывать счёт после двух часов игры всё-таки нужно. На 36 мин. какое спасение! Красиво навесил в штрафную "Краснодара" Кевин Фолланд, после чего Спаич чуть не срезал в свои ворота мяч Спаич, но потрясающую реакцию продемонстрировал Сафонов.

Всё-таки три тайма отыграли эти команды, не забив ни одного мяча. Вполне возможно, что и дополнительные два тайма увидим мы сегодня. Градецки совсем вышел из ворот и делает всё, чтобы "Байер" не переставал наседать на соперника. "Краснодар" вполне может воспользоваться такой игрой голкипера. В атаке "Байера" лучше всех проявляют себя Леон Бейли и Юлиан Брандт - железные игроки основы "фармацевтов". В любом случае вся надежда Петера Боса именно на них. На этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме есть некоторые различия в игровой манере «быков» и немцев. Краснодарцам необходимо сохранить игровой баланс и не слишком часто рисковать подключением к атаке, краснодарцы при переходе в атаку не могут создать нужную глубину" Краснодар" перехватил инициативу и перебрался на половину поля соперника: атаки нашей команды в первом тайме были более опасными. Какой удар по воротам! "Краснодар" перехватил мяч у "Байера" и угрожал перебросить мяч через голкипера, но Градецки в этой ситуации повезло. «Краснодар" также попытался ответить: Перейра оказался в выгоднейшей позиции в штрафной соперника, но проиграл борьбу защитнику "Байера". Бейли уверенно обыграл соперников недалеко от штрафной Сафонова, но в решающий момент был вынужден отдать передачу на Хаферца: немец пробил, но голкипер с ударом справился. Немало свободных мест сегодня на "БайАрене", но поддержка всё равно огненная: "Краснодару" в такой атмосфере играть не очень комфортно.

Игроки "Байера" прекрасно кроют всех футболистов "Краснодара", так что возможностей у гостей стадиона на самом деле немного. Тем не менее, скорости россиян поражают, а "Байер" выглядит немного уставшим, чем не стесняется пользоваться "Краснодар". Одну за другой организует атаки наша команда. "Байер" убежал в контратаку, и даже пробить по воротам Сафонова хозяевам удалось, но мяч в этот раз попал в перекладину. Времени остаётся ничтожно мало, и "Байеру" в дополнительном времени будет гораздо сложнее справляться с давлением со стороны соперника. Такими темпами к матчу с дортмундской "Боруссией" "Байер" подойдёт вообще: слишком много ответственности навалилось в последние дни на 11 игроков основы команды.

На 85 мин.0:1! Невероятно! Сулейманов! Идеальным ударом перебросил стенку футболист и положил мяч в девятку: голкипер за мячом не успевал. Шикарный гол со штрафного.

На 87 мин гол! 1:1! Арангисс! Да как так-то! От Рамиреса умело ушёл Арангис и после передачи партнёра уверенно пробил по воротам.

Футболисты «Краснодара» проходят в следующий раунд Лиги Европы, обыграв «Байер» со счетом 1:1 (за счет гола, забитого на чужом поле) с чем мы их и поздравляем! Две команды из России прошли в 1/8 Лиги Европы.