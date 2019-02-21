«Зенит» прошел турецкий клуб «Фенербахче» в ЛЕ с общим счетом 3:2 и вышел в 1/8

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Фенербахче» состоялась в сегодня, 21 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Арбитр матча английский рефери Майкл Оливер. "Зенит" уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 0:1 в первом матче, однако сохранил шансы на выход в следующую стадию турнира. К сожалению, коллектив «Зенита» вышел на игру без 6-ти основных игроков команды (Ерохин, Шатов, Жирков Кузяев, Маркизио, Нобоа и плюс «сиделец» Кокорин).

"Зениту" дома надо рвать и давить, чтобы пройти дальше, даже если с игрой проблемы. Придется раскрываться — и тут важно не пропустить. Потому что три мяча «Фенербахче» «Зениту» не забить.

Игра началась, мячом завладели зенитовцы и после паса Азмуна.

На 4 мин. ОЗДОЕВ! 1:0! Азмун идеально сыграл в штрафной турецкой команды, сбросив мяч грудью партнеру, который первым касанием отправил мяч в сетку владений Текина. Зенитовцы исчерпали первый запал скорости и быстроты принятия решения. "Сине-бело-голубые" продолжают давить соперника, который всё никак не может прибрать мяч к своим ногам. У «Зенита» все в атаке — все в обороне, много движения, выдержат ли наши ребята взятый темп Потук получил по ногам от Смольникова, много остановок в игру в первые десять минут поединка.

С точки зрения «физики», вроде бы у «Зенита» даже есть преимущество. Но с точки зрения игры, работы с мячом, атакующих действий, «Зенит» уступает, «Зенит» старается в атаке и, в то же время, не позволил хозяевам создать много моментов у своих ворот. Но и у чужих, кроме гола Оздоева почти ничего не сделал. И это при том, что соперник идет где-то внизу таблицы. Наверное, такого состава «Зениту» может хватить для того, чтобы выиграть чемпионат. Но «Газпром» хочет выигрывать везде. Вот только Азмун, Барриос вряд ли помощники на европейской арене. Я уже не говорю про Ивановича, Маркизио, которые на сходе, про аргентинцев довольно средних. То есть амбиции не совпадают с тем, что делается для их удовлетворения. С 20 мин. преимущество перешло турецким футболистам, они хорошо держат мяч и все время угрожают воротам Лунева А возвращаясь к игре, казалось бы, что зенитовцы должны атаковать, а тут… пока у «Зенита» заторможенность в действиях. Нет быстрых атак, нет удобного паса, передач с фланга.

На 37 мин. АЗМУН! 2:0! Идеальную передачу с левого фланга в штрафную "Фенербахче" выполнил Дриусси, на неё откликнулся Азмун, пробив головой точно в правый нижний угол владений Текина. Айю нанес удар из-за пределов штрафной, точно в руки Лунёва прилетел мяч, зафиксировал его в своих руках голкипер "Зенита".

На 43 мин. ГОЛ! ТОПАЛ! 2:1! Принял передачу от партнера на фланге капитан гостей, двинулся ближе к центру и послал мяч точно в левый верхний угол ворот Лунёва, без шансов для последнего. Очень красивый гол. На этом 1-й тайм завершился.

2-ой тайм начался со взаимных атак команд, в центре поля мяч не задерживается, турки ведут позиционную затяжную атаку, зенитовцы ене могут перейти от обороны к атаке Дзюба с фланга выполнил подачу в штрафную, где сразу три атакующих футболиста "Зенита" до мяча не дотянулся, в руках Текина в итоге оказался он. Гости контролируют мяч в течение двух минут, трибуны свистят, "Зенит" использует прессинг, но пока безуспешно.

Слаженно действуют на своей половине игроки "Фенербахче", не дают они "зенитовцам" создать момент во второй половине, несколько секунд назад Калдырым дважды в эпизоде лишил мяча Смольникова.

Такое складывается впечатление, что в «Зените» играет один Азмун, который на73 мин забивает такой важный гол. 3:1! "Зенитовцы" провели быструю контратаку, в которой Дзюба вывел на ударную позицию иранца, Сердар обошел соперника в штрафной и пробил мимо голкипера "Фенербахче". Динамично развивается игра, много борьбы, куча эмоций, игроки обеих команд бьются за каждый мяч. Гости сразу ринулись в атаку, теперь они в роли нуждающихся, смотрим, чем ответят футболисты турецкой команды в атаке. Наваливается на штрафную питерцев футболисты "Фенербахче", нужен им гол для того, чтобы выйти в следующую стадию турнира, "зенитовцы" выжидают, осторожно действуют у своей штрафной "сине-бело-голубые".

Звучит финальный свисток и «Зенит» проходит дальше в Лиге Европы, сделав подарок Питеру к 23 февраля. Так держать!