Геннадий Орлов: «Зенитовцы в прекрасном расположении духа, все рвутся в бой»

Ответный матч Лиги Европы «Зенит» - «Фенербахче» состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 20:25.

В первом матче в Стамбуле петербуржцы уступили "Фенербахче" 0:1. Прямая трансляция ответной игры Лиги Европы «Зенит» - «Фенербахче» на «Матч ТВ» начнется в 20:25 с работы студии на стадионе. Ведущий Роман Гутцайт примет в качестве гостя Андрея Аршавина. Комментировать игру с позиции будет Геннадий Орлов, а с «бровки» поля будет работать Роман Гутцайт. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

«Нелегкая ситуация. «Зениту» надо побеждать во что бы то ни стало, потому что «Фенербахче», на данный момент, не самый сильный турецкий клуб, и поражение минимальное в первом матче - всего 0:1». Но сложность в том, что надо играть с листа новым игрокам. Я думаю Сердар Азмун появится в основном составе, Ракицкий, Барриос – они, конечно, опытные, они должны помочь и наверняка помогут «Зениту». Но все-таки, это короткое время, которое они находятся в команде, оно может в какой-то степени сказаться. На самом деле зенитовцы в прекрасном расположении духа провели тренировку на домашнем стадионе, сегодня будет разминка на Газпром Арене. В общем, все рвутся в бой. Будет очень интересный матч!», - рассказал комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов.