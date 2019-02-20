Французам разрешили проводить дуэли на световых мечах

В Федерации фехтования Франции официально признали дуэли на световых мечах отдельным видом спорта. Спортсмены будут сражаться при помощи оружия из киносаги «Звёздные войны».

Состязания спортсменов будут проходить при помощи особых световых мечей, сделанных из поликарбоната и оборудованных не только светящимися лампочками, но и сенсорами, которые будут издавать специальный звук при ударе, сообщает Lenta.Ru.

Правила для таких состязаний уже составлены. Один поединок должен длиться не дольше трёх минут, победителем становится тот, кто первым наберёт 15 очков. Сумма набранных баллов зависит от того, в какую часть тела соперника удалось нанести удар.