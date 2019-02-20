Роман Адамов: Хотел бы, чтобы «Ростов» попал в еврокубки, а чемпионом стал ЦСКА

Известный форвард Роман Адамов поделился с корреспондентом «АН» своими ожиданиями от возобновляющегося чемпионата страны и ответил на вопросы о развитии детского футбола в России - что и не удивительно. Ведь бронзовый призер Евро-2008 вот уже полтора года возглавляет футбольную школу молодежи ФК «Ростова».

- Ваш прогноз на финиш чемпионата. Кто станет чемпионом? Кто попадет в еврокубки?

- Не люблю делать прогнозы. По крайней мере, в футболе. Вот если хотите знать, чтобы я хотел увидеть по итогам чемпионата… Прежде всего, конечно, чтобы «Ростов» попал в еврокубки. Будет сложно, но можно. И еще, пожалуй, чтобы чемпионом стал ЦСКА. Я вплотную сейчас связан с детским футболом, работаю в нем. Поэтому у меня есть, можно сказать, профессиональная заинтересованность, в том, чтобы победила команда, в составе которой много молодежи. Конечно, шансы предпочтительнее, да и возможности тоже, все же у питерцев. После удачного старта в чемпионате у «Зенита» было много чего, что не позволило закрепиться на первом месте с большим и надежным отрывом. Но все-таки, на мой взгляд, в нынешнем межсезонье там очень серьезно поработали над тем, чтобы не упустить лидерство. Есть ли шансы у «Краснодара»? Одна из самых главных интриг в концовке чемпионата. А почему бы и нет? Если нашим соседям по региону чего-то и не хватает в борьбе за золото, то только опыта. Вот на примере «Краснодара» и проверим, насколько опыт в борьбе за чемпионство играет ключевую роль. Я, скажем, не уверен, что опыт это главное.

- Вылетят «Енисей» и «Анжи»?

- Судя по всему, без вариантов. К сожалению.

- Можете назвать самых, на ваш взгляд, перспективных на сегодняшний день российских футболистов?

- Некорректный вопрос. Таких много. Тот случай, когда можно сказать, не боясь быть банальным, что Россия действительно футбольная страна и у нас огромное количество талантов. Моя личная, субъективная версия тройки самых перспективных российских игроков, наверное, такая: Головин, Ахметов из ЦСКА и наш Глебов. Последний у меня на виду. И я так про него скажу – талантище. К тому же он обладает целым рядом чисто человеческих качеств, которые, уверен, помогут ему вырасти в игрока высокого класса.

- Есть ли разница в системе подготовки молодежи в России и за рубежом? Если да, то в чем она?

- В методике подготовки разницы нет. Это точно. Сейчас все открыто, каждый год проводится огромное количество совместных семинаров, практических занятий. Все они находятся в свободном доступе в инете. Заходи, смотри, учись. Что давно уже во всем мире специалисты и делают. Разница в том, что у нас, как мне кажется, слишком сильный перекос в оценке результатов. В Европе результатам на детских турнирах придают несопоставимо меньше значения. Там главное – обучение. У нас же за неудачное выступление на каком-нибудь турнире могут и наказать, даже указать ребенку на дверь. На мой взгляд, в футболе категорически не должны быть такие же критерии оценок, как в индивидуальных видах спорта. В футбольных школах прежде всего должны обучать детей. И давать право на ошибку.

- Какие российские футбольные школы и академии можешь назвать образцами, достойными подражания?

- Все школы и академии по-своему хороши. И у всех есть свои недостатки. Подражать, наверное, никто никому не должен. Мы хоть и живем, и работаем и в одной стране, но в разных регионах. С разным климатом, с разными финансовыми ресурсами. Лично мне, хотя это точно очень субъективно, больше всего нравится, как работает академия «Чертаново». Почему мое мнение субъективно? У меня сложились хорошие партнерские отношения с руководством этой академии. И там действительно работают, я считаю, профессионалы.

- В Ростовской области, если говорить о спорте вообще, наблюдается дефицит молодых тренеров. Средний возраст – 60 лет. Как с этим обстоят дела в ФШМ «Ростова»?

- У нас средний возраст тренеров 35 лет. Мы в этом смысле не портим региональную статистику (смеется). Хотя, что называется, и в паспорт тренерам тоже не заглядываем. Главный критерий профессионализм.

- Со стороны складывается впечатление, что в современном футболе роль детского тренера, его личность и профессиональные качества, уже не так значимы, как раньше. На первый план вышли условия, которыми обладают школы и академии. Согласны?

- Ни в коем случае. Профессионализм тренера, его квалификация и фанатичная преданность работе в наше время еще больше возросли. К этому еще стоит добавить корпоративную составляющую, умение работать в команде тренеров-единомышленников. Взять, к примеру, ту же академию «Чертаново». Ведь объективно инфраструктура там, пусть на меня не обижаются мои московские коллеги, не самая лучшая в стране. Есть школы и академии, где инфраструктура лучше, чем там. Но как умело в «Чертаново» поставлена работа! Благодаря, прежде всего, точечному подбору высококлассных специалистов и их профессиональной работе в одной команде (хорошего футболиста сейчас в одиночку не вырастить), они и добиваются лучших результатов в России. В каждом возрасте у них по три-четыре игрока входят в состав сборной. В этом смысле, я не постесняюсь сказать, что мы многому научились у них. У нас сейчас собраны лучшие тренеры региона, которые, когда играли, были лучшими футболистами. Пусть даже кто-то из них и не играл в премьер-лиге, а в первом и даже втором дивизионах. Но там, на своем уровне, они были лидерами.

- Футболист Адамов когда-то подарил своему первому тренеру квартиру. Чуть позже его поступок, считай, повторил хоккеист Кучеров, он купил своему первому тренеру БМВ-Х5. Вы сказали, что сейчас хорошего футболиста в одиночку не вырастить. Значит, таких поступков, как ваш и Кучерова, больше не ждать?

- Каким бы не был бригадный метод работы, первый тренер он всегда – первый. Это начало всех начал. И спортсмены всегда будут благодарным тем, кто помог им сделать первые шаги. И благодарить будут, и дарить - и не только квартиры и машины - тоже будут всегда. Даже не сомневайтесь.

- Год назад впервые прозвучала идея о том, что филиалы ФШМ «Ростова» должны появиться едва ли не в каждом муниципалитете области. Что сейчас с этой идеей?

- Хорошая идея. Но это инициатива донского министерства спорта. Мы самостоятельно такой проект, сами понимаете, не можем осуществить. Все находится в процессе. Как, впрочем, и укрепление нашей инфраструктуры в столице Дона. В вашем же издании прочел недавно интервью с донским министром спорта Самвелом Аракеляном, в котором он рассказал, что уже вовсю разрабатывается проект новой футбольной базы, которая к 2021 году будет построена возле «Ростов-арены». А это девять новых футбольных полей.

- Можешь дать пару советов родителям? В каком возрасте лучше всего приводить ребенка в футбольную школу? И какими видами спорта заниматься ребенку, чтобы он был лучше подготовлен к футбольной школе?

- Существует норма – футболом лучше всего начинать заниматься с семи лет и старше. Во многих школах России сейчас набирают детей с пяти лет. Делают это исключительно из-за конкуренции со школами по другим видам спорта в борьбе за самых одаренных и физически хорошо развитых детей. Я не сторонник ранних занятий футболом. И уж тем более я против тех, кто набирает группы детей трехлетнего возраста. А чтобы лучшего всего подготовить ребенка к футбольной школе, советую родителям приводить детей в секции гимнастики или плавания. Хотя все виды хороши. Плохо, когда дети вообще не занимаются спортом.