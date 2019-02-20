В спорте намечается введение третьего гендерного пола

CAS – спортивный арбитражный суд - в минувший понедельник рассмотрел нашумевший иск от чемпионки Олимпиады в беге на 800 м Кастер Семени к Международной федерации легкой атлетики (IAAF).



Спортсменка из Южноафриканской республики, у которой на протяжении многих лет вопрос о гендерной принадлежности остается открытым, потребовала IAAF аннулировать решение, обязывающее спортсменов с чрезвычайно повышенным уровнем гормона тестостерон, принимать медицинские средства для снижения этого показателя, либо они должны проходить соревнования в мужской лиге. Специалисты предположили, что исход этого громкого дела может послужить стимулом для спортивных федераций в вопросе введения третьей гендерной категории спортсменов. Других адекватных вариантов для решения этого конфликта просто не существует.



Дело «Кастер Семеня против IAAF» было запущено в ход в 2018 году, когда федерация приняла новые стандарты по допуску спортсменов-женщин к соревнованиям. IAAF утвердила положение о том, что участницам необходимо не только подтвердить свой пол отметкой в документе, но и пройти анализ крови на проверку тестостерона, который не должен превысить более 5 нмоль на литр. Известно, что у женщин уровень тестостерона в среднем соответствует 0,12–1,79 нмоль/л. У половозрелых мужчин от 7,7 до 29,4 нмоль/л.



В IAAF принимали решение на основе многолетних исследований, которые были призваны показать, как влияет тестостерон на результаты спортсменов. Выяснилось, что спортсменки с повышенным содержанием могли преодолеть дистанции на 1,8–2,8% быстрее.



Однако даже научные данные не дали возможности организации включить изменения в правила. Против высказались многие спортсменки, среди которых самой известной и является Кастер Семеня. Отметим, что именно эта спортсменка стала причиной того, что в IAFF начали изучать вопрос уточнения пола участников соревнований на основе реальных, а не формальных критериев. Кастер Семеня в 2009 году завоевала золотую медаль в беге на 800 м, обогнав ближайшую соперницу на 2,5 секунды.

Первой, кого проверили на уровень гормонов, стала именно Семеня, но итоги исследования не были преданы огласке. В IAFF тогда не решились на такие меры, чтобы их не обвинили в половой дискриминации. Семеня продолжила выступать и два раза стал чемпионкой мира – в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Кроме Кастер Семени под вопросом оказались и другие спортсменки, многие из которых были не просто мужеподобными, а являлись трансгендерами, что начало вызывать недовольство общественности. Многие известные люди поддержали новые правила, например, одна из активных сторонников ЛГБТ-сообщества Мартина Навратилова отметила, что уравнивать женщин-спортсменок с трансгендерами и с носителями аномально высокого уровня тестостерона – неприемлемо.



По словам главы отдела здоровья и науки, IAFF Стефана Бермона, отрицать ограничения просто бессмысленно, так как это превращает соревнования в фарс. Бермон отметил, что исконное разделение спортивных соревнований на мужские и женские – вполне логичная и адекватна вещь, чтобы женщины имели возможность получить шанс на победу и рекорды в своей области. Именно тестостерон является ключевым фактором для определения силы и выносливости человека.



Адвокаты Семени намереваются строить дело на том, что их подзащитная с юридической точки зрения – женщина, поэтому неправомерно применять ограничения, которые ведут к дискриминации по половому признаку.

Добавим, что решение CAS может стать одним из серьезнейших изменений на мировой спортивной арены. Если суд поддержит спортсменку, то в женском спорте будут лидировать трансгендеры и лица с повышенным содержанием тестостерона, что лишит обычных спортсменок малейшего шанса на честную победу в соревнованиях.

С другой стороны, если Семени проиграет, то в будущем могут быть внедрены новые правила допуска к соревнованиям, где будет учитываться не только пол спортсменов, а также их вес, рост и другие физические параметры.



