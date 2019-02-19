Пес футболиста Эмилиано Салы пришел на похороны хозяина

Собака погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы пришла на похороны своего хозяина. Черный лабрадор по кличке Нала проводил в последний путь погибшего аргентинского футболиста.

С аргентинским футболистом Эмилиано Салой простились 16 февраля. Среди гостей траурной церемонии был замечен любимец Эмилиано. Животное привела сестра спортсмена, чтобы друзья могли попрощаться.

Как сообщает "КП", родственница отметила, что после смерти игрока собака будет жить вместе с ней: "Мы и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились", - сказала Ромина.