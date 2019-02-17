//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Спорт 13+

Ответ на антидопинговую истерию США

17 февраля 2019, 14:41 [«Аргументы Недели», Ксения ГУЖИХИНА ]

Ответ на антидопинговую истерию США
фото: globallookpress.com

Общественная палата совместно с Госдумой и Международным фондом помощи ветеранам и инвалидам спорта опубликовала доклад о западной практике использования запрещенных веществ.

На страницах доклада «Западная практика употребления допинга и дискриминации российского спорта» описаны десятки случаев легализации допинга в спорте в США, Франции и Великобритании. Целая глава книги с исследованиями российских экспертов посвящена примерам двойных стандартов, когда за одни и те же нарушения спортсмены западных стран получали незначительные наказания, а атлеты из России были отстранены от соревнований.

«У них же тоже есть на Западе люди, которые употребляли, доказанные факты. Они же об этом не говорят!» — заявил соавтор книги, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак.

Напомним, что в конце января обе палаты конгресса США поддержали закон, который предусматривает уголовное наказание за нарушение антидопинговых правил. Главное оружие Вашингтона именовали «законом Родченкова».

Григорий Родченков - бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Его имя фигурировало, когда WADA заявила, что лаборатория уничтожила больше тысячи допинг-проб перед приездом международной инспекции – дело 2014 года. Тогда же Родченков подал в отставку, пообещав дать развёрнутый ответ на обвинения позже. После бывший глава, заявив, что опасается за свою жизнь, покинул Россию и переехал в Лос-Анджелес.

В мае 2016 года он дал большое интервью The New York Times. В нём Родченков рассказал, как олимпийские спортсмены употребляли допинг во время соревнований. По его словам, он лично разрабатывал специальные «допинг-коктейли».

Авторы закона, сенаторы Шелдон Уайтхаус и Оррин Хэтч, не скрывают: инициатива направлена против России. Применение допинга должно караться штрафом до одного миллиона долларов и лишением свободы до 10 лет.

«Теперь, если Всемирное антидопинговое агентство или Международный олимпийский комитет нарушат антидопинговые правила, их будут судить по американскому закону, — подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова. — Что сделает эти организации зависимыми от решений конкретной страны. Поэтому у нас этот закон вызвал недоумение».

РУСАДА начало проверку слов юниорки о допинге среди фигуристов

РУСАДА начало проверку слов юниорки о допинге среди фигуристов

В России закон об уголовной ответственности за склонение к допингу принят три года назад. В то время как США своих спортсменов наказыать не спешит. Серена Уильямс, Мишель Картер, Симона Байлз и другие олимпийцы продолжают баловаться стероидами и различной «запрещенкой» под видом «терапевтического применения». Многие западные спортсмены регулярно принимают допинг с разрешения антидопинговых агентств своих стран. Таким образом, среди атлетов - множество тех, кто страдает астмой и синдромом дефицита внимания.

В исследовании российские эксперты анализируют массовую практику выдачи терапевтических разрешений. Для понимания: в 2016 году российские спортсмены получили только 15 таких разрешений, а это в 26 раз меньше, чем у американцев.

Первая книга вышла на русском языке. По словам Григория Карамалака, доклад планируется перевести на языки ООН.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Общество

Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов

Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов

Президент России Владимир Путин поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов. В этом году всероссийское движение студенческих отрядов отмечает 60-летний юбилей.

//Политика

Ющенко уверен, что Украине нужен покой

Ющенко уверен, что Украине нужен покой

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что «разношёрстность» в народном мнении происходит из-за того, что у страны никогда не было собственной государственности.

//В мире

Надежда Савченко призвала ввести санкции в отношении властей Украины

Надежда Савченко призвала ввести санкции в отношении властей Украины

Депутат Рады Надежда Савченко предложила ввести санкции против украинских властей. В сети опубликована запись заседания в Черниговском апелляционном суде, который продлил срок содержания под стражей нардепу Савченко.

//Общество

Германия видит в России «великую IT-державу»

Германия видит в России «великую IT-державу»

В Германии отмечают, что российские IT-компании обладают как профессионализмом, так и инновационностью. При этом в стране пока нет достаточно крупного глобального игрока.

//Армия

Для новой боевой экипировки разработают микробеспилотник

Для новой боевой экипировки разработают микробеспилотник

В России началась разработка нового микробеспилотника. Этой беспилотной системой планируется оснастить боевую экипировку «Ратник» третьего поколения, сообщили сегодня разработчики.

//Новости МирТесен



//Шоу-бизнес

Мария Максакова намерена подать в суд на Первый канал

Мария Максакова намерена подать в суд на Первый канал

Оперная певица Мария Максакова намерена подать в суд на Первый канал. Согласно последней информации, артистка обвиняет в клевете передачу "На самом деле", ведущим которой является Дмитрий Шепелев.

//Шоу-бизнес

Волочкова: Собчак как была тусовщицей, так и осталась

Волочкова: Собчак как была тусовщицей, так и осталась

Анастасия Волочкова была очень возмущена, когда узнала, что в эфире на одном из телеканалов Ксения Собчак вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь, начала рассказывать об их отношениях с балериной.

//Шоу-бизнес

Гитары группы «Чайф» прилетели в Екатеринбург отдельно от музыкантов

Гитары группы «Чайф» прилетели в Екатеринбург отдельно от музыкантов

Музыканты группы «Чайф» после перелёта из Москвы в Екатеринбург обнаружили, что остались без гитар. Музыкальные инструменты пропали у солиста Владимира Шахрина и гитариста Владимира Бегунова.

//Шоу-бизнес

Мать Децла опровергла версию, что её сын умер из-за запрещённых веществ

Мать Децла опровергла версию, что её сын умер из-за запрещённых веществ

Ирина Толмацкая рассказала о том, какой напряжённый график был у Децла. Она уверена, что причиной остановки сердца музыканта стали именно большие нагрузки.

//В мире

Полиция Дании объявила в розыск кенгуру

Полиция Дании объявила в розыск кенгуру

Сотрудники полиции датского региона Южная Ютландия со вчерашнего дня прочесывали местность в поисках.. кенгуру. Об этом сообщили в воскресенье представители местных правоохранительных органов.

//Армия

Россия представила на выставке в Абу-Даби беспилотник-камикадзе

Россия представила на выставке в Абу-Даби беспилотник-камикадзе

На Международной выставке вооружений и военной техники, проходящей в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ), Россия представила новое интеллектуальное оружие – самоподрывающийся беспилотник КУБ-БЛА.

//Новости партнеров

//Политика

Лавров: "Новые санкции США бессмысленны"

Лавров: "Новые санкции США бессмысленны"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя готовящийся в США пакет новых антироссийских санкций, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.

//Происшествия

На западе Москвы строители оставили без света несколько жилых домов

На западе Москвы строители оставили без света несколько жилых домов

В ходе проведения строительных работ в Можайском районе столицы рабочими был поврежден электрический кабель. Из-за этой оплошности жители нескольких жилых домов остались без света.

//В мире

На Солсберийском соборе вывесили российский флаг

На Солсберийском соборе вывесили российский флаг

В британском городе Солсбери неизвестные повесили огромный российский триколор на строительных лесах, установленных на одном из корпусов знаменитого готического собора Девы Марии.

//Здоровье

Названа самая полезная диета для похудения

Названа самая полезная диета для похудения

Специалисты Университета Лестера назвали рацион питания для похудения, который является самым полезным для человеческого организма. Как оказалось, лучшим советчиком является сельская жизнь.

//Здоровье

Ученые рассказали, как питаться, чтобы избавиться от жира на животе

Ученые рассказали, как питаться, чтобы избавиться от жира на животе

Ученые рассказали, употребление каких продуктов поможет желающим похудеть добиться стройности, в частности – избавиться от жира на животе. Морить себя голодом при этом вовсе не потребуется.

//Мнение

Голодание россиян как новый национальный проект

Голодание россиян как новый национальный проект

Во времена позднего СССР, когда дорожал главный национальный продукт, народ вспоминал бородатый анекдот: «Папа, папа – водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? Нет, дети, теперь вы будете меньше есть!».

//Общество

Пенсионерка сломала руку девочке-подростку, пока выходила из автобуса

Пенсионерка сломала руку девочке-подростку, пока выходила из автобуса

Пенсионерка из Казани, спешащая покинуть автобус на нужной остановке, обругала, а затем ещё и толкнула тринадцатилетнюю девочку, да так, что школьница сломала руку.

//Спорт

Ответ на антидопинговую истерию США

Ответ на антидопинговую истерию США

Общественная палата совместно с Государственной Думой РФ и Международным фондом помощи ветеранам и инвалидам спорта опубликовала доклад о западной практике использования запрещенных веществ.

//Новости СМИ2

//Общество

Челябинский собаковод додумался выгуливать пса через окно

Челябинский собаковод додумался выгуливать пса через окно

Зима в Челябинске, видимо, настолько сурова, что один из жителей этого города, обитатель квартиры на первом этаже, додумался выгуливать свою собаку, не выходя на улицу – через окно.

//Общество

Японка заселила целую деревню куклами, чтобы не чувствовать себя одиноко

Японка заселила целую деревню куклами, чтобы не чувствовать себя одиноко

Жительница японской деревеньки Нагоро, расположившейся на острове Сикоку, на весь мир прославила свою малую родину. Художница Аяно Цукими заселила пустующие дома куклами ростом с человека.

//В мире

В Госдуме оценили уверенность Порошенко в результатах выборов

В Госдуме оценили уверенность Порошенко в результатах выборов

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, высказавшего уверенность в «прекрасном результате» выборов на Украине.

//Политика

В Германии рассказали, почему 10 лет назад Украину не приняли в НАТО

В Германии рассказали, почему 10 лет назад Украину не приняли в НАТО

Заместитель лидера замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф объяснил, почему в 2009 году Украина получила от НАТО отказ.

//Политика

Первый президент Украины заявил, что Донбасс теперь – другая страна

Первый президент Украины заявил, что Донбасс теперь – другая страна

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс давно стал отдельной территорией, а потому нынешние власти страны не смогут решить вопрос возвращения Донбасса силой.

//Происшествия

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой, интервалы движения поездов увеличены, сообщила пресс-служба столичной подземки.

//Образование

На ЕГЭ проверят креативность школьников

На ЕГЭ проверят креативность школьников

Российское образование взяло курс на креативность. Стимулировать школьников к развитию творческих способностей будут в рамках каждого из предметов. Также эта тенденция найдёт отражение и в ЕГЭ, сообщает КП.

//В мире

Порошенко высказался о предстоящих выборах президента Украины

Порошенко высказался о предстоящих выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко ответственно заявил, что уверен в «прекрасных результатах» на предстоящих выборах президента, которые пройдут на Украине уже через несколько недель.

//Общество

Пользователи Instagram обнаружили самую красивую учительницу в мире

Пользователи Instagram обнаружили самую красивую учительницу в мире

Фотография, сделанная на лекции по авторскому праву, за одну ночь превратила Чэн Цзя-вэнь в знаменитость. Интернет-пользователи восхитились прекрасным педагогом и даже нарекли девушку «Новой Брук Шилдс», передаёт КП.

//В мире

Новый боевой корабль ВМС США официально ввели в эксплуатацию

Новый боевой корабль ВМС США официально ввели в эксплуатацию

В Сан-Франциско (Калифорния, США) состоялась торжественная церемония официального введения в эксплуатацию Tulsa - восьмого по счету боевого корабля прибрежной зоны класса Independence.

//Общество

Медведев высказался за сближение уровня доходов между городом и деревней

Медведев высказался за сближение уровня доходов между городом и деревней

Российское правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов населения в городах и деревнях в разных регионах страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

//Шоу-бизнес

В США в прокат выйдет фильм с Меган Маркл в главной роли

В США в прокат выйдет фильм с Меган Маркл в главной роли

Фильм под названием «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз» несколько лет лежал в запасниках, но теперь кинокомпания решила выпустить его в свет.

//Шоу-бизнес

Регина Тодоренко заявила, что без косметики похожа на бабушку

Регина Тодоренко заявила, что без косметики похожа на бабушку

Телеведущая Регина Тодоренко выложила в Instagram фотографию без косметики. Звезда рассказала, что на этом снимке сама себе напомнила свою прабабушку, и пообещала поклонникам найти фото родственницы для сравнения.

//В мире

В Совфеде оценили заявление Порошенко об украинском "успехе"

В Совфеде оценили заявление Порошенко об украинском "успехе"

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко, назвавшего существующее положение дел на Украине «историей успеха».

//Армия

Ракета "Бронебойщик" успешно прошла госиспытания

Ракета "Бронебойщик" успешно прошла госиспытания

Новейшая российская авиационная ракета С-8ОФП «Бронебойщик» успешно прошла государственные испытания. В настоящее время решается вопрос о сроках начала поставок ракеты в армию России.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак начала приобщать двухлетнего сына к искусству

Ксения Собчак начала приобщать двухлетнего сына к искусству

Ксения Собчак рассказала в интернете о том, как прошёл её поход с двухлетним сыном Платоном в Эрмитаж, а также поделилась некоторыми воспоминаниями из своего детства.

//В мире

На карнавале в Венеции документы проверяли даже у масок

На карнавале в Венеции документы проверяли даже у масок

Корреспондент «Аргументов недели» подготовила репортаж из итальянской Венеции, где в минувшую субботу открылся карнавал. До начала марта этот город на воде погрузился в сплошной яркий праздник.

//В мире

Кандидат в президенты Украины не смог отличить программу Гитлера от своей

Кандидат в президенты Украины не смог отличить программу Гитлера от своей

Украинский телеведущий Юрий Гудименко протестировал одного из кандидатов в президенты страны на знание собственной предвыборной программы, зачитав ему в прямом эфире программу партии Гитлера.

//Политика

Пушков ответил на слова украинского министра о связях с Россией

Пушков ответил на слова украинского министра о связях с Россией

Член Совфеда от Пермского края Алексей Пушков ответил на слова главы украинского МИД о том, что нового президента Украины выкинут в окно, если тот пойдет на сотрудничество с Россией.

//В мире

«Русский шпион» предстал перед судом в Латвии

«Русский шпион» предстал перед судом в Латвии

Гражданина Латвии Олега Бурака подозревают в шпионаже в пользу России. Некоторые подробности стали известны только сейчас, когда «русский шпион» предстал перед судом и данный факт получил огласку.

//Общество

Как увеличить срок службы батареи смартфона – советуют специалисты

Как увеличить срок службы батареи смартфона – советуют специалисты

Специалисты рассказали несколько лайфхаков, которые помогут продлить срок службы батареи любого гаджета. Советы оказались на удивление простыми для выполнения.

//В мире

Жители Гаити сожгли флаг США и призвали Россию на помощь

Жители Гаити сожгли флаг США и призвали Россию на помощь

Участники массовых акций протеста на Гаити сожгли американский флаг и призвали Москву, Каракас и Пекин на помощь. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих в Порт-о-Пренсе.

//Происшествия

В Новосибирске горит крупный продуктовый склад

В Новосибирске горит крупный продуктовый склад

В Новосибирске загорелся крупный склад с продуктами питания. Помещение ангарного типа обрушилось, что затрудняет пожарным доступ к источнику возгорания. Пожару присвоен третий ранг.

//Политика

Лавров заметил, что в Европе стали больше прислушиваться к мнению России

Лавров заметил, что в Европе стали больше прислушиваться к мнению России

Сергей Лавров поделился впечатлениями о прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности. Глава МИД считает, что все прошедшие встречи были конструктивными.

//Общество

В США уверены, что лимоны для россиян являются показателем богатства

В США уверены, что лимоны для россиян являются показателем богатства

Американской журналистке Лиззи Сакс пришла в голову идея, что в России потребляют много лимонов лишь для того, чтобы казаться богаче и выставить себя в выгодном свете перед соотечественниками. Таким рассуждениям она даже посвятила статью.

//Общество

В Госдуме ответили, действительно ли россияне не смогут купить машину без гаража

В Госдуме ответили, действительно ли россияне не смогут купить машину без гаража

Виталий Ефимов, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, ответил на слух, что россиянам запретят покупать машины, если для них нет гаража или парковочного места.

//Политика

Глава МИД Украины уверен, что при новом президенте внешняя политика не изменится

Глава МИД Украины уверен, что при новом президенте внешняя политика не изменится

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что даже в случае смены президента страны после мартовских выборов, внешняя политика Киева останется прежней.

//Политика

Порошенко уверен, что нынешнее положение дел на Украине – это история успеха

Порошенко уверен, что нынешнее положение дел на Украине – это история успеха

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что сейчас Киеву никак нельзя прекратить военные действия, поскольку это будет концом для страны. Также он считает, что проведённые за время его правления реформы являются самыми глубокими в истории Украины.

//Политика

На Мюнхенской конференции Лавров осадил американского журналиста

На Мюнхенской конференции Лавров осадил американского журналиста

Во время конференции в Мюнхене глава российского МИД Сергей Лавров достаточно жёстко ответил журналистам из The Washington Post на вопрос о действиях России в Сирии.

//Политика

Иванка Трамп прокомментировала недоверие немцев к политике США

Иванка Трамп прокомментировала недоверие немцев к политике США

Дочь президента США Дональда Трампа уверена, что у жителей Германии «гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией». Она также посетовала, что среди немцев растёт количество недовольных политикой США.

//Шоу-бизнес

Лобода на детском голосе "перетягивала одеяло на себя", считают в Сети

Лобода на детском голосе "перетягивала одеяло на себя", считают в Сети

Первый выпуск программы «Голос. Дети» с новым составом жюри вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Зрители сочли, что Лобода слишком «звездила» на программе и «перетягивала одеяло на себя».

//Авто

Российский авторынок остается в ТОП-5 Европы

Российский авторынок остается в ТОП-5 Европы

Несмотря на существенное снижение объемов продаж в первом месяце наступившего 2019-го года, российский авторынок сохранил за собой ранее завоеванные позиции в европейском рейтинге.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Пока американцы вкладывают миллиарды в киберзащиту, мы просто перерубим кабель
2

Ученые доказали: у людей с больным сердцем возникает своеобразный запах
3

В монастырях Афона ухудшилось отношение к русским монахам
4

Белый дом просит у Конгресса $15 млрд на защиту от хакеров
5

В МИД РФ посмеялись над угрозами Болтона

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры