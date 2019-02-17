Ответ на антидопинговую истерию США

Общественная палата совместно с Госдумой и Международным фондом помощи ветеранам и инвалидам спорта опубликовала доклад о западной практике использования запрещенных веществ.

На страницах доклада «Западная практика употребления допинга и дискриминации российского спорта» описаны десятки случаев легализации допинга в спорте в США, Франции и Великобритании. Целая глава книги с исследованиями российских экспертов посвящена примерам двойных стандартов, когда за одни и те же нарушения спортсмены западных стран получали незначительные наказания, а атлеты из России были отстранены от соревнований.

«У них же тоже есть на Западе люди, которые употребляли, доказанные факты. Они же об этом не говорят!» — заявил соавтор книги, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Григорий Карамалак.

Напомним, что в конце января обе палаты конгресса США поддержали закон, который предусматривает уголовное наказание за нарушение антидопинговых правил. Главное оружие Вашингтона именовали «законом Родченкова».

Григорий Родченков - бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Его имя фигурировало, когда WADA заявила, что лаборатория уничтожила больше тысячи допинг-проб перед приездом международной инспекции – дело 2014 года. Тогда же Родченков подал в отставку, пообещав дать развёрнутый ответ на обвинения позже. После бывший глава, заявив, что опасается за свою жизнь, покинул Россию и переехал в Лос-Анджелес.

В мае 2016 года он дал большое интервью The New York Times. В нём Родченков рассказал, как олимпийские спортсмены употребляли допинг во время соревнований. По его словам, он лично разрабатывал специальные «допинг-коктейли».

Авторы закона, сенаторы Шелдон Уайтхаус и Оррин Хэтч, не скрывают: инициатива направлена против России. Применение допинга должно караться штрафом до одного миллиона долларов и лишением свободы до 10 лет.

«Теперь, если Всемирное антидопинговое агентство или Международный олимпийский комитет нарушат антидопинговые правила, их будут судить по американскому закону, — подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова. — Что сделает эти организации зависимыми от решений конкретной страны. Поэтому у нас этот закон вызвал недоумение».

В России закон об уголовной ответственности за склонение к допингу принят три года назад. В то время как США своих спортсменов наказыать не спешит. Серена Уильямс, Мишель Картер, Симона Байлз и другие олимпийцы продолжают баловаться стероидами и различной «запрещенкой» под видом «терапевтического применения». Многие западные спортсмены регулярно принимают допинг с разрешения антидопинговых агентств своих стран. Таким образом, среди атлетов - множество тех, кто страдает астмой и синдромом дефицита внимания.

В исследовании российские эксперты анализируют массовую практику выдачи терапевтических разрешений. Для понимания: в 2016 году российские спортсмены получили только 15 таких разрешений, а это в 26 раз меньше, чем у американцев.

Первая книга вышла на русском языке. По словам Григория Карамалака, доклад планируется перевести на языки ООН.