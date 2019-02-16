Овечкин запланировал разговор с Трампом об отношениях России и США
16 февраля 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал, о чем собирается поговорить с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Белом Доме. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Речь идет о традиционном приеме в Белом доме для победителей Кубка Стэнли. Хоккеист отметил, что от встречи с Трампом не откажется: не каждый день выпадает шанс сделать сэлфи с американским президентом.
"Конечно, пойду. Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. И спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся", - поделился спортсмен.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп в настоящее время ведет переговоры с "Вашингтоном" о визите команды в Белый дом в связи с ее прошлогодней победой в Кубке Стэнли.