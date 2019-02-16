Харитонов доставлен в больницу после удара Митриона в пах

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов был госпитализирован после того, как американский соперник Мэтт Митрион во время поединка ударил его в пах. В ночь на субботу, 16 февраля, поединок россиянина и американца проходил в рамках турнира Bellator в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут).

Митрион в первом раунде удал Сергея в пах. Судьи прервали бой, и он признан несостоявшимся. Тренер россиянина Руслан Кривуша рассказал, что боль у его подопечного была такая, что он не мог слова произнести. "Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно", - цитирует ТАСС Кривушу. Октагон российский боец покинул на носилках.

Сейчас тренер и спортсмен находятся в клинике. Американец уже принес извинения Харитонову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от THAT guy (@mattmitrione)15 Фев 2019 в 9:00 PST



В активе Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений в ММА, два поединка признаны несостоявшимися. Митрион одержал 13 побед (11 досрочно), шесть раз проиграл, один бой признан несостоявшимся.