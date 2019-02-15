Супруга всемирно известного футболиста пригрозила ему разводом из-за его серьезной алкогольной зависимости. Согласно последней информации, речь идет об экс-форварде сборной Англии Уэйне Руни.

Жена спортсмена Колин отметила, что ее муж может часами сидеть дома, в одиночестве употреблять спиртное и играть в компьютерные игры, сообщает The Sun.

Женщина подчеркнула, что готова расторгнуть брак с Уэйном Руни, если он в ближайшее время не пройдет курс реабилитации от алкогольной зависимости. До настоящего момента Колин прощала мужа и оставалась с ним ради детей, хотя несколько раз мужчина ей изменял.