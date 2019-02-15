СМИ: Михаэль Шумахер отпраздновал 50-летие с семьей на острове Майорка

Легендарный гонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер отпраздновал свое 50-летние на испанском острове Майорка, куда семья перевезла «Красного барона» из Швейцарии. Немецкое издание Bunte узнало, что семья Шумахера прилетала на роскошную виллу Yasmín в Порт-д'Антракс на вертолете 20 декабря.

Рождественские каникулы семейство провело на курорте. 17 декабря 2018 года появилось сообщение о том, что Шумахер больше не прикован к постели.

3 января 2019 года Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. За день до юбилея гонщика его родственники выступили с заявлением, объявил, что Михаэль в надежных руках, а конфиденциальность относительно состояния его здоровья сохраняется в его же интересах, - сообщает Лента.ру.

Михаэль Шумахер – легендарный пилот «Формулы-1», семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов, наград и титулов. Серьезную черепно-мозговую травму он получил в 2013 году, катаясь на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах.Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера. Его реабилитация обходится в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

СМИ писали о готовящемся переезде семьи Михаэля Шумахера в роскошный особняк на испанском острове Майорка, который ранее принадлежал президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу.